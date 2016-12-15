新华三集团（简称新华三）是全球领先的新IT解决方案领导者，致力于新IT解决方案和产品的研发、生产、咨询、销售及服务，拥有H3C品牌的全系列服务器、存储、网络、安全、超融合系统和IT管理系统等产品，能够提供大互联、大安全、云计算、大数据和IT咨询服务在内的一站式、全方位IT解决方案。同时，新华三也是HPE品牌的服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。

以技术创新为核心引擎，新华三50%的员工为研发人员，专利申请总量超过 6,800 件，其中90%以上是发明专利。2015年新华三申请专利841件，平均每个工作日超过3件。

以客户需求为发展方向，新华三聚焦新IT技术领域，打造高度融合的新IT生态圈，帮助各行各业实现传统IT向新IT的融合与演进，推动全产业的转型、升级与变革。