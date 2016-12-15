|时间（2016.12.15）
|议程
|13:30 - 14:00
|客户签到
|14:00 - 14:10
|新华三领导致辞
|14:10 - 14:20
|天津大学信网中心领导致辞
|14:20 - 15:00
|天津大学H3C教育版云平台展示
|15:00 - 15:30
|互联网时代的软件定义数据中心
|15:30 - 15:50
|茶歇
|15:50 - 16:20
|大数据教育应用
|16:20 - 17:00
|共建云端数据管理
|17:00 - 17:30
|数据中心和基于bim的智慧校园
H3Cloud OS教育版是H3C公司经过对教育行业用户IT现状、校园业务、资源交付流程等进行了深入调研，专门推出的贴合教育用户云计算需求的云操作系统、旨在为学校提供统一的校园云服务门户、实现校内云运营、助力学校信息中心实现云化转型。
H3Cloud OS教育版提供了统一的高校IT服务门户，校园用户可以通过统一的服务门户申请所需云资源，资源包括云主机、云硬盘、云防火墙、云负载均衡、云网络、安全组、域名、科研开发环境等资源。
针对高校用户IT水平差别较大的实际情况，H3Cloud OS教育版默认将用户分为云管理员（IT能力强）、VDC用户（IT能力中等，如图书馆）、开放用户（IT能力弱）。为不同用户赋予不同的权限，满足不同IT水平用户的使用需求。
H3Cloud OS教育版具备完备的云运营功能，从用户注册、邮箱激活、资源到期提醒、广告推送、计费、流程审批等运营功能，帮助高校网络与信息中心建立起良性的云运营模式。
H3Cloud OS教育版能够很好地兼容高校数据中心VMware、Hyper-v、KVM、Xen等计算资源池，将已经存在计算资源同步到云上，并实现服务化交付。
新华三集团（简称新华三）是全球领先的新IT解决方案领导者，致力于新IT解决方案和产品的研发、生产、咨询、销售及服务，拥有H3C品牌的全系列服务器、存储、网络、安全、超融合系统和IT管理系统等产品，能够提供大互联、大安全、云计算、大数据和IT咨询服务在内的一站式、全方位IT解决方案。同时，新华三也是HPE品牌的服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。
以技术创新为核心引擎，新华三50%的员工为研发人员，专利申请总量超过 6,800 件，其中90%以上是发明专利。2015年新华三申请专利841件，平均每个工作日超过3件。
以客户需求为发展方向，新华三聚焦新IT技术领域，打造高度融合的新IT生态圈，帮助各行各业实现传统IT向新IT的融合与演进，推动全产业的转型、升级与变革。