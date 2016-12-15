天津大学H3CloudOS教育版发布 暨教育云时代信息化研讨会天津大学H3CloudOS教育版发布 暨教育云时代信息化研讨会天津大学H3CloudOS教育版发布 暨教育云时代信息化研讨会天津大学H3CloudOS教育版发布 暨教育云时代信息化研讨会
直播视频
会议议程
时间（2016.12.15） 议程
13:30 - 14:00 客户签到
14:00 - 14:10 新华三领导致辞
14:10 - 14:20 天津大学信网中心领导致辞
14:20 - 15:00 天津大学H3C教育版云平台展示
15:00 - 15:30 互联网时代的软件定义数据中心
15:30 - 15:50 茶歇
15:50 - 16:20 大数据教育应用
16:20 - 17:00 共建云端数据管理
17:00 - 17:30 数据中心和基于bim的智慧校园

精彩视频
天津大学信网中心参考“公有云”模式，在标准OpenStack中增加了诸多运营特性，通过统一的服务门户向全校师生提供云资源服务，对于云资源使用需求的师生可以在服务门户上注册账号、在云平台上进行“淘宝”购物。
斗转星移，潮涨潮落，信息技术的发展变化改变着我们的生活，定义着本来变幻莫测的未来。从云端政务到智慧交通，从云学堂到智慧医疗，从田间小路的农业智慧到信息高速公路的四通八达...

新闻报道
为高校云应用量身定制H3Cloud OS开创教育新模式 12月15日，新华三集团重磅发布H3Cloud OS教育版，通过提供统一的校园云服务门户，实现学校信息中心IT资源云化转型。
新华三再推创新方案落地"新教育" 在郑州举办的第十六届中国教育信息化创新与发展沦坛上，新华三集团细致分享了在教育应用创新方面的心得体会，并通过物联校园、云学堂2.0等解决方案。
规模空前的教育信息化盛宴 新华三再成"新教育"创新焦点 从覆盖所有985/211高校，从CERNET骨干网、校校通工程再到三通两平台，新华三至今已经服务超过500个教育云、教育城域网。
新华三以新IT驱动教育新变革 加速高校信息化融合 新华三在企业网市场处于领先地位，目前已经服务16个省的政务云建设，服务于全部"985"及"211"高校，并在运营商领域积极布局。

方案解读

H3Cloud OS教育版是H3C公司经过对教育行业用户IT现状、校园业务、资源交付流程等进行了深入调研，专门推出的贴合教育用户云计算需求的云操作系统、旨在为学校提供统一的校园云服务门户、实现校内云运营、助力学校信息中心实现云化转型。

  • 统一校园云服务门户

    H3Cloud OS教育版提供了统一的高校IT服务门户，校园用户可以通过统一的服务门户申请所需云资源，资源包括云主机、云硬盘、云防火墙、云负载均衡、云网络、安全组、域名、科研开发环境等资源。

  • 符合高校IT现状的用户分类

    针对高校用户IT水平差别较大的实际情况，H3Cloud OS教育版默认将用户分为云管理员（IT能力强）、VDC用户（IT能力中等，如图书馆）、开放用户（IT能力弱）。为不同用户赋予不同的权限，满足不同IT水平用户的使用需求。

  • 完备的云运营体系

    H3Cloud OS教育版具备完备的云运营功能，从用户注册、邮箱激活、资源到期提醒、广告推送、计费、流程审批等运营功能，帮助高校网络与信息中心建立起良性的云运营模式。

  • 多虚拟化兼容

    H3Cloud OS教育版能够很好地兼容高校数据中心VMware、Hyper-v、KVM、Xen等计算资源池，将已经存在计算资源同步到云上，并实现服务化交付。


新华三集团（简称新华三）是全球领先的新IT解决方案领导者，致力于新IT解决方案和产品的研发、生产、咨询、销售及服务，拥有H3C品牌的全系列服务器、存储、网络、安全、超融合系统和IT管理系统等产品，能够提供大互联、大安全、云计算、大数据和IT咨询服务在内的一站式、全方位IT解决方案。同时，新华三也是HPE品牌的服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。
以技术创新为核心引擎，新华三50%的员工为研发人员，专利申请总量超过 6,800 件，其中90%以上是发明专利。2015年新华三申请专利841件，平均每个工作日超过3件。
以客户需求为发展方向，新华三聚焦新IT技术领域，打造高度融合的新IT生态圈，帮助各行各业实现传统IT向新IT的融合与演进，推动全产业的转型、升级与变革。


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