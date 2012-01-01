 引领人工智能风向标 Mellanox创新网络支撑科大讯飞走向前台

Mellanox今日宣布，业界领先的语音技术企业——科大讯飞现已采用Mellanox端到端的25G和100G智能网络解决方案为其打造下一代机器学习研究中心。该解决方案基于Mellanox ConnectX系列网卡和Spectrum交换机，将助力科大讯飞的语音产品实现高达97%的语音识别率。

ZD至顶网网络频道 12月12日 综合消息： Mellanox今日宣布，业界领先的语音技术企业——科大讯飞现已采用Mellanox端到端的25G和100G智能网络解决方案为其打造下一代机器学习研究中心。该解决方案基于Mellanox ConnectX系列网卡和Spectrum交换机，将助力科大讯飞的语音产品实现高达97%的语音识别率。

科大讯飞是一家专业从事智能语音及语言技术、人工智能技术研究，软件及芯片产品开发，语音信息服务及电子政务系统集成的国家级骨干软件企业。科大讯飞的应用繁多，对网络的要求也更加苛刻。不但需要具有高带宽、低延迟的特性，兼容现有融合网络基础架构，同时还要满足未来计算和存储通讯的需要。

“Mellanox的互连解决方案帮助科大讯飞成功搭建了下一代的机器学习中心，这将进一步提升我们的应用性能，从容应对未来的各种需求和挑战”，科大讯飞公司研究院常务副院长王智国博士表示。“而且，基于Mellanox以太网解决方案的高可扩展性，我们能够以最高效的方式提升计算和存储能力，无中断地扩展服务器规模。”

Mellanox公司市场部副总裁Gilad Shainer表示： “在过去的几年间，语音识别技术取得了突飞猛进的发展。我们很高兴能够与科大讯飞公司合作，共建下一代机器学习系统，推动技术革新。Mellanox的25G/100G以太网是业界最经济、性能最高的以太网互连解决方案，将助力科大讯飞为开发者和用户提供其所需的计算和存储资源。”

基于Mellanox Spectrum以太网交换机的leaf-spine式网络拓扑参考架构

采用Mellanox 25G和100G Spectrum开放式以太网交换机，科大讯飞成功构建了一套灵活、可扩展、易于管理的高性能体系结构。该机器学习系统可以轻松处理巨大的并发流量，并且能够支持不可预测的业务增长。

Mellanox尖端智能网络解决方案不仅为其提升了数据通讯的带宽、极大的增加了数据的吞吐率，还能提供自动化的网络配置和管理；支持 QoS 、RoCE v2和 TCP/IP 的融合网络。此外，该超大规模网络架构具有极高的可扩展性，可通过BGP实现全互连，提供8路/16路等价多路负载均衡（8/16 ECMP）。

基于Mellanox Spectrum交换机leaf-spine架构的网络拓扑结构解决了横向网络连接的传输瓶颈，而且提供了高度的扩展性，它几乎能适应所有大中小型数据中心。可以预见，所有企业的IT建设都是走向收敛型和高层次的虚拟化型叶脊网络结构，Mellanox将是广大行业用户构建现代数据中网络基础架构的最佳选择。



