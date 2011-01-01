空中的浪漫：新华三私有云荣“登”深航

近日，新华三集团成功中标深圳航空有限责任公司（简称“深航”）私有云平台项目。新华三云管理平台、虚拟化、基础架构、云运维等整体交付方案，将帮助深航实现业务云化，解决运维管理难题，加快信息化建设进程。

近日，新华三集团成功中标深圳航空有限责任公司（简称“深航”）私有云平台项目。新华三云管理平台、虚拟化、基础架构、云运维等整体交付方案，将帮助深航实现业务云化，解决运维管理难题，加快信息化建设进程。这是新华三私有云解决方案在大型航空公司的又一次成功实践，对民航业用户乃至大型企业的IT建设将起到重要的示范作用。

深航成立于1992年11月，1993年9月17日正式开航，主要经营航空客、货、邮运输业务。在业务飞速发展过程中，深航配备各类业务系统百余套，各类系统有各自的服务器、操作系统和管理人员，彼此间相互独立，自成体系，造成了资源重复建设，浪费严重。同时，在新数据中心建设规划下，深航原有的传统分散管理手段无法支撑海量信息监控，在监控的深度、精度、广度及故障快速定位方面往往力不从心，向“云”发展，成为深航的必然之路。

经过综合对比，深航最终选择了新华三集团提供的基于Openstack方案的云管理平台Cloud OS、基础架构UIS、虚拟化产品CAS、分布式存储ONEStor、BSM一体化运维平台等产品组成的整体解决方案。其中，新华三云管理平台Cloud OS能够快速分配IT资源并实现自动化部署，摒弃堆砌设备的“竖井式”传统建设模式，将大大提高深航业务上线速度，同时能实现对基础资源统一管理，解放人力，提高运维效率。而CAS虚拟化系统，将为深航业务系统搭建一个稳定高效的虚拟化资源池，增加资源利用率，节省建设成本。

高手治病，未有形而除之。将潜在的问题扼杀在萌芽状态，预防异常事件发生是运维的最高境界。对此，深航采用新华三提供的BSM一体化运维平台，可实时监控云平台服务器、存储、网络设备和虚拟机业务等各类资源运行健康度，扩大监控广度、深度、精度，对故障快速定，即便小问题也要扼杀在摇篮。同时，新华三还将在深航总部建立了在线网络及基础设施资产配置库（CMDB），实现新数据中心架构下从面向性能负载到面向服务，再到面向业务发展的监控，进一步完善和优化深航自动化运维体系架构。

通过与新华三的合作，深航将建立高可靠、高安全、易扩展的私有云平台，实现业务的自动化灵活部署，降低投资建设成本。并且，基于BSM一体化运维平台，深航运维工程师实现对业务的主动服务和快速排错，极大提高了运维效率，而IT主管则可通过BSM一体化运维平台，直观了解IT价值和业绩，对量化IT投资进行分析，让IT从业务支撑向深度参与转变。

此次新华三能够在深航私有云项目中胜出，充分展现出新华三在云计算、虚拟化、云运维等方面的领先实力，新华三在服务大型航空公司方面的经验优势也得以发挥。作为新IT解决方案领导者，新华三正以卓越的新IT技术，助推航空产业升级变革，为人们创造更加便利美好的生活。