思科推出增强型云级网络解决方案 助力运营商端局转型

思科近日宣布推出扩展的云级网络解决方案。通过充分利用软件定义网络（SDN）和网络功能虚拟化（NFV）的优势，该解决方案将助力运营商和网络公司将其端局转型为下一代数据中心。

思科近日宣布推出扩展的云级网络解决方案。通过充分利用软件定义网络（SDN）和网络功能虚拟化（NFV）的优势，该解决方案将助力运营商和网络公司将其端局转型为下一代数据中心。

思科参与了互联网工程任务组（IETF）中的多个工作组的工作，负责领导或帮助推动主要厂商中立项目的开展，其中包括Segment Routing和数据流遥测（Streaming Telemetry）等项目。通过与互联网工程任务组的工作组以及OpenSource DevOps社区的紧密协作，思科为全球客户提供这款云级网络解决方案。

云级网络的主要优势包括：

大规模自动化，支持在数分钟内完成网络配置和变更，而无需数小时

软件可扩展性，支持以模块化方式快速部署服务

通过数据流遥测实现实时可见性和控制

通过思科IOS XR软件可实现，相比目前的运营模式，在五年内将总体拥有成本（TCO）减少一半，同时将效率和性能提高一倍

思科当前正在利用数据中心DevOps的原则和技术提供更高水平的灵活性、有效性和简单性。思科将这些优势从传统网络的范畴扩展到了端局这一运营商的关键资源。

思科委托Heavy Reading公司开展的最新调查结果表明，超过70%的受访运营商正在或计划使用网络功能虚拟化（NFV）和软件定义网络（SDN）技术进行端局转型。

云级网络能够为企业跨端局、城域、核心和数据中心环境创建统一的网络即交换矩阵（Network-as-a-Fabric），从而通过简单化、自动化和虚拟化实现转型。

思科致力于在思科IOS XR中实施OpenConfig数据模型，以满足客户的运营需求。最新推出的云级网络解决方案的新功能，同样由思科IOS XR提供支持，其中包括：

EVPN （ 以太网虚拟专用网 ）： 支持隔离数据平面与控制平面，以创建出基于边界网关协议（BGP）和行业标准的统一集中覆盖的控制平面 端到端 Segment Routing ： 支持创建统一的通用转发底层，以进一步简化网络运营 模型驱动的遥测 ： 支持采用原生开放通用数据模型，以实现现实和虚拟资源的自动化和高效运营，从而提供更高、更精细的实时可见性

支持隔离数据平面与控制平面，以创建出基于边界网关协议（BGP）和行业标准的统一集中覆盖的控制平面

思科将分布在整个网络中的云级功能整合在一起，为思科网络融合系统（NCS）家族推出了多款新产品，其中包括：

NCS 5501/5502 ：一款小型路由器，用于叶脊数据中心/广域网（WAN）拓扑

：一款小型路由器，用于叶脊数据中心/广域网（WAN）拓扑 NCS 5516 ：一款模块化路由器，支持在叶脊拓扑中提供更高可扩展性

：一款模块化路由器，支持在叶脊拓扑中提供更高可扩展性 NCS 1001：一款紧凑型可编程互联设备，具备集成的光放大器和保护功能

思科运营商事业部全球高级副总裁Yvette Kanouff表示：“我们在云级网络平台方面的持续发展，彰显了我们坚持利用网络功能虚拟化（NFV）和软件定义网络（SDN）解决方案，打造开放、可编程和自动化网络的坚定承诺。端局转型是思科全球客户的首要任务之一。凭借在这一领域中的独特优势，思科将能够帮助他们利用思科IOS XR软件，轻松升级到其现有的路由平台。”

思科正基于行业领先的软件、系统、芯片和服务，构建面向未来的简单化、自动化和虚拟化网络平台。此举将可以帮助全球的运营商、媒体和网络公司降低成本、加快上市速度、确保网络安全，并实现持续的盈利性增长。