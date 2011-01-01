推进SDN与NFV 英特尔领航网络转型

“整个行业必须要进行改变，改变成一种新型的网络，这种网络没有地理位置的限制，没有物理的限制，同时有足够的灵活性，最终目标让整个行业能够快速地进行创新和实现强大的功能。”英特尔公司通信基础设施部总经理Dan Rodriguez说。

网络正在改变，它需要快速地进行虚拟化和实现软件定义，在英特尔看来，现在的基础设施尤其是网络无法满足服务的灵活性和功能的增加。“整个行业必须要进行改变，改变成一种新型的网络，这种网络没有地理位置的限制，没有物理的限制，同时有足够的灵活性，最终目标让整个行业能够快速地进行创新和实现强大的功能。”英特尔公司通信基础设施部总经理Dan Rodriguez在近日召开的2016英特尔亚洲网络峰会上说。

英特尔正在跟合作伙伴一起建立SDN和NFV的网络解决方案，包括包处理、服务保障和端到端的安全。的确，SDN与NFV正在受到越来越多用户的重视，在中国电信的CTNet 2025网络架构重构战略计划中就指出，中国电信要以SDN/NFV为技术抓手，以网元云化部署、软件定义网络智能控制、部署新一代运营系统、网络DC化改造等为网络切入点，推进网络的纵向解耦、横向打通。

英特尔领航网络转型

英特尔致力于领航网络转型，包括推进开源标准、提供开放的参考架构、打造开放的生态系统和联合最终用户进行网络创新。

英特尔公司通信基础设施部总经理Dan Rodriguez

首先，推进开源及标准化的进程是英特尔的重要工作，在其看来只有通过开源，才能加快实现软件或代码的开发，用户和合作伙伴可以在社区内实现无缝使用。前面说到包处理，可以极大改善包吞吐和延迟性能的重要技术就是英特尔倾力推出的DPDK，并且英特尔将它推向开源。Dan Rodriguez表示，“在最新的DPDK版本中有955项来自不同的个人贡献者，已经是非常可靠的生态系统。”目前它三层转发的性能吞吐量能够达到233Gbps，具备出色的性能和可靠性，这个DPDK框架可以让客户部署英特尔的技术，同时能够在平台中引入更多的开源技术。

其次，英特尔还推出参考架构加速SDN/NFV的部署，在英特尔看来，参考架构对于数据中心的网络颠覆及网络转变是非常重要的，“我们要把所有相关的硬件软件加速器放在一起，把它们放在简单的平台上，否则开发一个全新的工作流是非常耗时的。只有在参考体系下部署，速度才能快速提升，利用参考架构，用户和合作伙伴可以加快整个产品及应用的部署，缩短上市时间。”英特尔公司网络平台事业部软件工程部相关技术人员说道。

参考架构之上，英特尔会把所有的元素都提取出来，包括至强处理器、英特尔控制器FPGA等实现完美的汇聚。参考架构集中在三个主要领域，实现最佳的数据包处理，创造更加安全的环境，更好地保障业务的发展。

另外，在开放生态系统上，英特尔倡导发起了INB( Intel Network Builders Program)项目，目前已经有205位业界的合作伙伴加入，他们共同协作，打造开放式的行业标准。INB是一个跨行业计划，旨在驱动创新，简化开发工作，推进网络开放的标准，提高互操作性和加快上市速度。目前该项目已经开展了超过200个不同的POC，进行产品的试验和部署，支撑合作伙伴和英特尔共同打造软件定义网络的优秀解决方案。

最后，英特尔联合最终用户进行网络创新，英特尔与多家服务提供商保持着紧密合作，包括 Telefónica、Sprint、中国移动、中国电信、AT&T、Telecom Italia、BT、SK Telecom、沃达丰和Orange等。在中国，中国电信就是其紧密的合作伙伴之一，如开文所说，以SDN/NFV部署新一代运营系统是中国电信正在努力的方向，基于英特尔的硬件平台及软件相关解决方案，为中国电信推进开放、灵活的新一代网络架构打下了坚实的基础。

英特尔提供开放的网络基础架构平台，除了DPDK外，配合英特尔QuickAssist技术、英特尔资源调配技术（Intel RDT）等相关技术，可以降低设备复杂度并提高网络利用率，满足运营商对电信网络的灵活性、可扩展性、可靠性和成本需求。

中国电信打造运营级NFV基础设施

中国电信SDN/NFV架构师欧亮认为，未来网络的发展表现为两个趋势，服务的云化和网络的云化，中国电信称之为云网融合。云网融合的思路一是设备本身的云化、二是网络提供能力的云化。

中国电信SDN/NFV架构师欧亮

中国电信提出网络重构，从架构上来看，基础设施层双线并行，通用硬件和专有硬件共存；网络功能层，具备虚拟网元以及虚拟资源、物理资源的管理模块；协同编排层，网络功能协同和业务编排，结合IT和业务平台加快能力开放。

欧亮说，目前中国电信网络重构聚焦的关键点是运营级NFV基础设施的构造和建设，不过基础设施仍有很多不足，第一是可靠性和安全性，第二是性能方面的提升，第三是自动化的部署和管理、运维。

从可靠性上来说，进行硬件（Host、网络、存储）、管理节点（VIM或MANO）、VNF网元的冗余，目前仍然是提升NFV可靠性的主要手段。除此之外，虽然目前有很多方法很多方式，但超过这个方案的并不多。在转发性能上，随着DPDK社区的发展，欧亮认为性能的问题最终会得到缓解或者改善，在他看来在几年内可以实现。这过程中还包括硬件Offload方案的逐步引入，例如更高层面的FPGA可以把OVS上复杂的功能卸载下去，未来英特尔的架构类似服务器和FPGA芯片背靠背放在一起，这种方式会是更大的一个通用形态的设备出现，欧亮认为它是一个比较终极的解决方案。此外，在DPDK上，中国电信近几年一直在做持续的技术跟踪，并发布白皮书，再加上NFV生态链的完善，运营级NFVI的性能提升会得到根本改善。在管理编排方面，中国电信MANO采用了自研的e-MANO平台。

并且，中国电信近期还考虑了对NFVI的几个设想，一是统一硬件形态差异，基于英特尔RSD架构，统一机架，刀片和塔式服务器的硬件形态差异，未来向整机柜部署演进。二是NFVI整体一体化交付，提供计算、网络、存储、VIM和解决方案层面的NFVI整体交付。三是完善端局重构需求，研究端局重构下的NFVI部署模式。在中国电信看来，其后续将在NFVI领域持续推进各项技术、规范和生态系统的完善，而在这个过程中，英特尔是一个不可或缺的合作伙伴。