京东商城研发部产品总监何方：制造业升级改变消费侧观念，商业也将智能化

12月8日，由中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会为指导，至顶网和工业4.0协会联合主办“第二届中国制造千人会”在上海龙之梦大酒店举办。会议间隙，京东何方接受了ZD至顶网的专访，就京东平台上中国制造产品的营销情况作了简单的介绍。

12月8日，由中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会为指导，至顶网和工业4.0协会联合主办“第二届中国制造千人会”在上海龙之梦大酒店举办。京东商城研发部产品总监何方在会上做了题为“中国制造营销引爆之道”的演讲，从营销的角度，谈到了制造业的发展现状以及未来的改革方向。

何方来自京东商城的研发领域，对于怎么连接用户和产品，有着很多思考和实践。他表示，消费者在不断变化，如何满足消费者是问题的重点，协同销售和供应链是目前要解决的问题。京东作为商品与消费者的链接点，在商品的预研和推广方面做了很多工作，通过数据挖掘分析，将看到的消费动态分析诊断，给传统商品制造者以产品生命周期的整体智慧解决方案，使供给侧生产出更为迎合消费者“口味”的产品。经过前期的准备，商品上线后的推广以及常态销售上利用对数据的把握，给合作伙伴提供促销分析，基于开放、合作和共赢的理念，实现供给侧、平台和消费者的三方共赢。

以下是何方演讲内容全文：

谢谢主办方，谢谢大家，我是何方，来自京东商城。我们在做的事情一端连接用户，一端连接产品，那产品谁做啊？都由咱们在座各位制造业同行做的，这就是我来这里的原因。

我来自商城研发体系，那么怎么连接用户，怎么连接产品，这里面我们也有一些思考、实践，在这里跟大家做一个分享。

起因也比较朴素，现在的用户越来越挑剔了，用户的需求也是越来越多，你怎么去满足用户？销售跟供应链怎么去协同呢？我这边卖多了就没货，进多了又滞销，还有怎么样提升供应链效率呢？因为我们是研发人嘛，我们想从研发角度能做些什么，能不能用技术驱动做一些事情。

基于这些，我们就在想了。大家上午也听到一些嘉宾分享，你基于变量再去找变量其实是挺难的。人性就是喜新厌旧，人们都换新东西。大家做产品的时候，也不断地推陈出新，一些新的产品也不断地出来。那出来的商品，对于我们京东这种渠道来讲，我们有没有相对固化的操作方式呢？我们看有这么几块。首先就是产品之前做预研，产品开发出来了要做新品推广。新品出来之后常态销售怎么办？怎么持续去卖？那产品一定有生老病死，那怎么把这个产品在差不多的时候进行清仓？

从我们的出发点也很简单，我们希望能够给合作伙伴制造出千里眼顺风耳，我们通过一些数据挖掘分析，能够知道这些趋势，我们能做一些未来的判断和决策。这里面最重要的是大家看到结构中间层，其实我们有的是生产系统，交易系统，订单，促销，库存，还有用户，那么产生了很多的行为和数据。那在基于以上可以做一些模型和分析。

基于这些想法我们做了一些实践。也就是产品生命周期整体智慧解决方案“倾听”。这个产了初衷也非常简单，我们希望通过数据分析，数据挖掘，我们希望能够看到一些机会，发现一些问题看到这些东西以后，我们能做出一些分析和诊断。到这里还不够，我们希望能给出一些解决方案方法，然后让我们的合作伙伴能够用，最后他能看到效果到底行还是不行。

首先是商品预研，大家知道用户的评价，你不管做什么商品，上面都有很多的评价。关于用户的评价这里多说一点，业界其实有很多品牌都有很多评价。那么京东在用户评价上坚持非常好的一点，在京东上面用户评价是一定不可以修改的。我们基于用户评价数据线分析，我们要倾听用户的声音，也就是你这个品牌，用户对你的产品体验是好还是不好。

那这些产品好在哪？到底哪里好？比如拿一款手机来讲，是速度运行快，交互好，还是设计好。如果用户说不好，那具体哪些地方不好，是续航能力不行，还是设计有缺陷？通过这些分析，我们希望能够给到制造业在做新的产品的时候，也能听听用户在说什么。我们在做新品的时候应该怎么去做，作出符合用户需求的产品。

然后是新品推广，这里的方法有很多，比如说秒杀、优惠券、预约、预售、促销令牌等等。我们当时在做mate9预售的时候，当时那款差别还没有发，我们就开始做了。在没做之前我们大概就预知这个产品能销售多少，然后我们跟品牌方做了沟通，进行了产品布局，售卖的时候，在1分钟销量就突破亿元了，可见用户的力量。

做完新品，接下来就是常态销售了，怎么持续去做营销，怎么去打动用户。线上零售优势就在于对数据的把握，你只要在线上做，所有商品有多少人看了你的转化率，就像这张图，纵轴是转化率，横走是流量，通过这个分析就能知道产品落在这么几个纬度。

一种情况是转化率好，流量也不错，这种产品基本上就会比较好。通过这种分析你会发现这种产品一般是比较好的，转化率比较高。流量也不错，其实这是你要关注的，就是你关注他的库存就好了。第二种情况是流量高，但是转化率不高。那你就要看，我的库存够不够，如果不够那就会造成流量高，转化率不高。第二种情况我有库存，为什么还是不行，这个时候就要看看精品，你的价格有没有优势，是不是价格政策比你要好。还有转化率高流量低。你去看一看，我的报关是不是不够，不够的话，是不是要做一些推广和广告。最后是流量也低，转化率也低，那我们就要看一看为什么，看看这个商品的投入时间，是不是这个商品就要售尽，退出历史舞台了，并推新出的产品。

一类用户是看一看，一类用户是很想买，另外一类用户可能一直在对比，这时候我们会通过数据分析，去发现不同的用户特征，我们可以把这些情报提供给我们的合作伙伴。针对这些情况你可以做一些处理，怎么通过工作去挽留这些用户，其实有好多事情是可以做的。通过这些工作可以尽可能把用户留住。做完这些以后，对于这个商品的效果怎么样，到底能给你带来什么，这是我们需要关注的。

除了提供这些以外，我们还给合作伙伴提供促销分析。也就是说，做哪种促销效果用户比较认，因为不同的商品做不同的促销是不一样的。比如说3C类，可能就是一个大的电视，你给一个比较好的直降是一个不错的选择。另外他如果有匹配的附件，做一些赠品也是非常好的方式。那对于快消品，是不是要做一些满减，通过这些促销方式和手段我们去做分析，不但分析告诉你好坏，还会给你建议，它到底做什么促销，做哪一种类型的营销用户认知会比较好。

我们发现同样是IOS的用户，有一部分用户会关注营养品，也就是IOS的用户有父母，他在网上给父母买一些用品。另外一批用户是没有这种行为，也就是说，他展示跟父母不在一块，或者关注度这方面少一点。这两波用户同时也在看iPhone5，因为出了iPhone7以后，iPhone5价格也在做一些策略调整。那我们发现IOS的用户会给自己的父母买iPhone5，而且它的概率会比较多，比那些有同样行为，但他没有去看营养保健品的用户要少，看了保健品的用户这种转化率要高。

我的演讲就是这些，京东未来主要就是开放、合作和共赢，谢谢大家。

会议间隙，何方接受了ZD至顶网的专访，就京东平台上中国制造产品的营销情况作了简单的介绍。

何方表示，近一两年来，京东商城平台上所出售的中国制造的产品有了很大的创新变化，比如在3C和大家电品类上，中国品牌已经占据了绝对的优势，也可以看出，随着消费的升级，消费者的需求已经在向着“物美价中”转变，包括品味的提升、对绿色环保的要求以及对健康的追求。为了帮助商家提升营销能力，京东组织举办了多个促销活动，更重要的是提供了消费者的消费数据支撑，同时建议和帮助商家完善产品描述、突出商品特色。此外，何方介绍了京东和腾讯有的“京腾计划”，借助腾讯的用户数量基础，京东能够更好的链接人和商品，在用户侧，此举也能更好的匹配用户的需求。但是京东的脚步不止于此，“商业智能化”是其下一步努力的目标。

以下为何方的专访实录：

主持人：最近一两年京东商城平台上所售卖的中国制造的产品，你觉得有没有变化，根据这个中国制造的趋势走？

何方：这个变化还是非常大，随着供应侧改革和产品创新，在整个3C和大家电品类上面，中国品牌已经占据了绝对的优势。特别是双十一的时候，整个大家电的品类的销售国产品牌居然占到80%，其中电视这个大的品类，国产品牌的销售额将近80%，然后空调整个销售额是占到了95%以上。同样3C大的品类，我们销售排行前十的品牌有8个是国产品牌。而且在笔记本领域也不再是苹果一家独大，随着双屏合一这些创新，联想和华为整个销售也是非常不错，表现非常强硬，大概是这样。

主持人：现在制造业作为经济的支柱，已经越来越发展为智能制造，但是现在消费者的口味多变，他们的需求越来越多，越来越细分，你觉得这两个现象有没有相互影响？

何方：随着消费升级，其实供给侧的升级其实主要是迎合消费者的“口味”，包括对品位需求的变化。消费者这种对品质的需求，包括口味跟以前真的不一样，以前我们讲究的是物美价廉，现在是物美价中更符合消费者的需求，不再往单纯追求廉价的商品，消费者对品质还有健康这方面，还有绿色这些方面的要求越来越高。

通过京东平台上面一些数据体现也发现，我们新上的生鲜频道在整个平台上，包括绿色商品、生鲜肉食都有非常好的销量，广大用户也非常认可。

主持人：消费者这些口味的变化，对制造业的转型升级有哪些影响？

何方：我个人觉得随着消费者日渐成熟是有助于我们这个供给侧的改革的。因为从供给侧的改革来讲，就是要提升产品的品质，包括智能化这些产品，包括产品的质量，这也是为什么前段时间消费者都要去日本买马桶。这是为什么？其实没必要，随着我们供给侧改革的提升，我们的产品越来越好。其实我们的用户越来越成熟，一定会买国产品牌，就像前面说的3C的品牌，国产品牌真的有非常大的提升，因为认知度也非常高。

主持人：品质很重要但是营销的部分也不能少，您觉得在营销推广方面，一般商家会采用什么样的方式？

何方：非常好的问题。在商家做营销的角度，首先京东给商家提供很多能力。我们促销的手段非常多，有单品的促销、满减满赠等等不下数十个，具体商家怎么用，不是单纯说营销的手段，而是一定要根据商家的品牌的特性，然后再就是我们其实京东每年基本有几个大的节日促销。比方说从年初开始，首先是双旦，接着就是我们传统的春节，再就是618京东大的店庆，然后到9月份我们的开学季有金秋风暴，然后接下来是国庆，然后再往下是双十一、双十二，然后到年尾结束等等，这些大的节日期间，商家跟随京东的活动来促销会很省力。

京东商城也会进行大量的工作，具体营销方面会给商家很多的攻略，包括我们的精准通等等，包括我们的这些促销的工具都提供给商家，所以这一块商家我们其实大的方向就是说负能。

主持人：在不同的时间段做推广，时机很重要，除了选择这样的时机，在平常的时间段，有没有更加的推广时期？

何方：其实商家本身有自己的店庆，另外在平常自己的运营上也要做一些事情，其实很多我们还是鼓励大家把商品的描述做好等等，其实这些基础工作。对于刷单来讲，大家不要去做。随着技术手段的先进，我们对数据的监控会非常严，这往往会得不偿失，其实我更建议商家在这种正规的正当的渠道和运营上面多下一些心思，多花一些工夫，然后我们的这个从负能的角度上给到商家更多的工具、方式和方法，让商家来提升店铺的销售。

主持人：京东作为一家电商出来的品牌，对于同领域的电商品牌的营销活动，你有什么建议吗？

何方：其实大家随着大的电商平台，基本有一定的趋同的趋势，所以对于商家来讲一定要找一些自己店铺或者自己这个品牌的特色，找准自己品牌的特色，另外找准自己店铺和品牌用户的这种特征，然后针对京东提供的不一样的工具，就是我们的精准，这个停一下。我忘了一个，我们那个叫什么品牌？我们跟腾讯的一个。

主持人：有没有相关的案例？

何方：对于电商平台俩说，主要营销的品牌和商家首先要被关注的是这个品牌的调性。然后去做对应的营销，另外要知道自己这个品牌的自己忠实的用户和粉丝群在哪里？年龄特性、性别、地域、用户群等等，通过这些对这些用户的信息把握，我们其实可以做很多个性化的推广，这样有别于只是靠价格的竞争。依靠价格竞争我们也不太赞成，这对生产不是一件好事，所以我们更希望大家各个品牌方找到自己的特征去推广。另外从京东的角度来说，也有针对品牌方推出的品牌日等等一些专门的工具供我们的品牌方来做。

主持人：在这种个性化推广方面，京东有没有什么比较成功的案例可以跟大家分享一下？

何方：我们确实有非常好的案例，比如说我们的这个超级品牌日，就是非常好的。其实我们会定期有以某一个品牌为例的超级品牌日，也就比如说前期说的像华为、小米、格力等等这种超级品牌日，就是在整个品牌里面，大家会打开京东的APP，那个应用的时候，你会发现整个屏幕，整个以品牌的这种色调，然后这种UI来展示。很强的品牌宣传，效果也是非常好，每次大的这种品牌日，当天的销量都是非常大，都是上亿级别的销量。

主持人：京东和腾讯有一个京腾计划，这是什么样的计划？

何方：这是我们有别于其他电商平台的一个特色的工具，是京东跟腾讯的合作。大家知道整个腾讯在社交领域里面的用户群，基数非常非常大。京东想进一步连接人和商品，基于腾讯的用户数据，京东能够连接人跟商品，然后通过交易把这种连接达成。那么在用户侧，就是整个腾讯系有非常大量的用户，我们有大量的商品，通过这些商品跟用户做一些精准的匹配，这个是别的平台所不具备的能力，所以这个推出以后，广大商家和品牌方使用效果也非常不错。

主持人：概观整个市场，云计算、大数据、人工智能这样的新技术越来越多，对电商平台有哪些具体的推动作用？

何方：这个是非常好的一个问题。刚才讲的云计算这些前沿的技术已经从科研的阶段步入到商业应用的时代。京东的创始人刘总也在不断提及智能商业。从未来大的趋势来讲，一定是智能化的时代。通过智能化，更多大家购物的时候，你未必非得要去拿在某一个设备去购物，今天在会场上看到，在冰箱上有一个屏幕，会监测冰箱里的食物够不够，不够的话会自动下单，平常鸡蛋有一个消耗的数量，鸡蛋监测到就剩两个，就自动给京东下单，到时候自动就送过来，都不用做这种操作了，这是一个非常现实的未来，不是故事。我相信在要不了多久，大家有这种使用的场景。

主持人：其实从您个人产品研发的角度来看，将来会呈现一个什么样的走势？

何方：也是会走智能化道路的，因为机器学习这种应用越来越好，未来来讲更多通过机器学习，更精准分析这个用户，然后精准找到这些商品把他们之间做一个很好的连接，这个是一个未来，而且这种洞察，其实是真的就是技术的力量。你在线下真的这种事情不可想象，只有把它到线上数据的沉淀积累，包括技术的沉淀，我们其实未来可以做到这些事情，更大程度地提升这种效率。就像东哥讲的，我们会继续致力于这方面的生态的建设，京东的12年是智能化商业的12年。