引领SDN网络浪潮 锐捷网络8款SDN交换机获OpenFlow v1.3一致性认证

锐捷网络旗下3大系列共8款交换机，通过全球SDN测试认证中心的OpenFlow v1.3一致性测试，获得由ONF颁发的相关认证证书。

在近日举办的2016 GNTC全球网络技术大会上，中国数据通信解决方案领导品牌锐捷网络旗下3大系列共8款交换机，通过全球SDN测试认证中心的OpenFlow v1.3一致性测试，获得由ONF颁发的相关认证证书。加上此前通过测试的两款产品，锐捷网络已有10款产品获得OpenFlow v1.3一致性测试权威认证，这不仅充分展现了锐捷网络在SDN技术标准化领域的领先性，也为国内SDN大规模商用部署和下一代网络技术的创新应用，起到了助推加速的作用。

ONF副总裁 William Snow为锐捷颁发OpenFlow 一致性认证证书

本次获得OpenFlow v1.3一致性认证的设备包括：锐捷网络RG-S2910XS-E系列新一代高效节能交换机、RG-S2910-H系列大功率以太网供电（HPoE）交换机和RG-S5750-H新一代高性能以太网交换机系列。另外，锐捷此前已获得认证的产品包括：RG-S6220-H系列数据中心与云计算万兆交换机、RG-N18010（Newton）云架构网络核心交换机。从业务承载和设备主要用途上看，锐捷交换机全系列产品通过OpenFlow v1.3一致性认证的日期已经触手可及。

锐捷网络RG-S5750-H系列新一代高性能以太网交换机

通过ONF OpenFlow v1.3一致性认证



锐捷网络RG-S2910XS-E/H系列新一代高效节能交换机

通过ONF OpenFlow v1.3一致性认证

除了全面支持SDN特性、符合OpenFlow1.3协议标准，锐捷此次通过一致性认证的三大系列产品在性能亮点上则是各具特色。（1）RG-S2910XS-E系列：采用业界最新的处理芯片，端口无PHY设计，以及锐捷超前的硬件工艺设计，成就了该系列产品比同档产品节能40%以上的成绩。（2）RG-S2910-H系列：可提供单端口90W的PoE输出能力，可广泛应用在弱电新建和改造场景，满足监控、门禁、信息发布、停车场、DDC、大功率无线热点接入等系统中大功率终端供电需求，有效解决了当前部署成本高、部署周期长、供电不稳定、运维管理难、安全系数低等问题。（3）RG-S5750-H系列：具备了灵活的千兆接入及高密度万兆端口扩展能力，采用双扩展槽设计，支持高密、高性能端口上行能力，充分满足用户高密度接入和高性能汇聚场景下的部署需求。

如今，网络架构迎来了历史性的变革，SDN（软件定义网络）被认为是下一代网络变革的重要方向，SDN南向接口协议标准OpenFlow市场接受度也日益增加。而OpenFlow一致性认证证书作为目前SDN市场中检测设备是否符合OpenFlow 标准的唯一认证证书，受到业内人士的广泛认可。能够通过该项测试认证，不仅可以缩短厂商的开发周期，更能稳固和提升用户的应用信心。

作为“老牌”的网络设备厂商，锐捷网络不仅在SDN技术研究方面起步较早，更是专门成立了OpenFlow团队，在国内网络通讯厂商中率先开启SDN产品的商业化实践。锐捷网络在国内SDN技术领域步步为先，在教育、金融、政府、互联网等行业拥有大量的落地组网案例，同时锐捷还积极支持全国高校SDN网络应用创新开发大赛等活动，努力打造“产、学、研、用”的一体化生态系统，成为我国SDN产业发展过程中的关键角色。