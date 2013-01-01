 思变赢机遇 科技创未来 绝佳时机，前所未遇——思科解决方案全国巡展武汉站盛大揭幕

以“思变赢机遇 科技创未来”为主题的思科解决方案全国巡展武汉站在香格里拉大酒店盛大揭幕。活动中，思科向武汉当地的企业客户和渠道合作伙伴展示了全新数据中心解决方案和技术创新方面的成果。

北京，2016年12月15日 — 以“思变赢机遇 科技创未来”为主题的思科解决方案全国巡展武汉站在香格里拉大酒店盛大揭幕。活动中，思科向武汉当地的企业客户和渠道合作伙伴展示了全新数据中心解决方案和技术创新方面的成果，让广大企业客户能够近距离感受全数字化转型如何推动行业变革、思科如何帮助企业客户通过业务转型成就商业成功。同时，思科深入介绍了在制造、零售、金融、医疗等行业的全球成功实践，与客户、合作伙伴、业界人士共同探讨如何把握前所未遇的全数字化转型绝佳时机，重新定义商业模式和企业价值。

网络和互联网改变了整个世界。全球数十亿的人和事物联接起来，带来了前所未遇的增长、机遇和变革。同时，全数字化促使企业乃至国家重新构想业务模式、产品和服务，及其为客户和民众带来的整体价值。据IDC预测，到2019年全数字化在全球将带来2.1万亿美元的市场机遇。思科作为全球网络先驱和技术先锋，致力于帮助企业重新定义全数字化所带来的发展潜力。此外，思科十分关注中国区域市场，通过不断整合和升级渠道生态系统，与区域客户构建长期战略发展的合作伙伴关系，共同推动全数字化转型实现全速前进。随着全数字化转型在各个行业的不断渗透，二三线城市的企业客户同样面对着全数字化转型的机遇和挑战。思科希望借助本次活动，向武汉当地的客户及合作伙伴深入介绍包括“以威胁防御为中心”的集成架构解决方案、企业混合云方案、超融合HyperFlex系统解决方案、全数字化网络架构（DNA）、协作解决方案、面向终端的高级恶意软件防护（AMP for Endpoints）、UCS S系列存储优化服务器、面向安全混合云的思科ASAP数据中心、全新Catalyst 2960-L系列交换机在内的思科全数字化新一代数据中心解决方案，从而展示思科如何凭借创新科技助力客户应对业务挑战、颠覆传统模式、创造更大商业价值。

思科全球副总裁、大中华区商业及跨国公司事业部总裁林文怡表示：“随着中国经济步入新常态，中国的企业都在思考如何能最有效地实现全数字化业务转型，打造不同凡响的客户体验，更快速地交付新产品和新服务，并且更高效地开展运营。思科始终致力于借助全球领先的全数字化网络架构解决方案，帮助客户及合作伙伴加速实现上述目标，共同引领全数字化经济新未来。思科深耕中国市场二十余载，携手生态合作伙伴持续进行独具创新性、多样化的渠道拓展和市场部署。目前，思科通过与生态系统伙伴的高效合作，着力打造以业务成果为导向的销售方式，加速塑造Business for Business业务模型，助力国家‘十三五’规划中所强调的重点产业‘互联网+’转型在各行业各区域的落地。思科希望借助此系列巡展，与企业客户及合作伙伴深入沟通思科全面数据中心解决方案和技术创新成果，进一步推动中国区域市场的快速发展，充分挖掘全数字化转型的无限潜力，共同塑造移动互联新时代的数字化引擎。”

林文怡 - 思科全球副总裁、大中华区商业及跨国公司事业部总裁