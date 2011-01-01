 Ruckus助力上海浦东香格里拉大酒店升级网络服务体验

Brocade旗下公司Ruckus Wireless今天宣布已完成对上海浦东香格里拉大酒店浦江楼的Wi-Fi改造。此次的改造项目对浦江楼的576间客房，包括30间套房的Wi-Fi进行了重新覆盖，为客人提供了更加舒心便利的入住环境。

Brocade旗下公司Ruckus Wireless今天宣布已完成对上海浦东香格里拉大酒店浦江楼的Wi-Fi改造。此次的改造项目对浦江楼的576间客房，包括30间套房的Wi-Fi进行了重新覆盖，为客人提供了更加舒心便利的入住环境。

浦东香格里拉大酒店

随着人们的网络生活愈发丰富，随时随地顺畅的网络连接成为一项基本需求。客人关注Wi-Fi信号的强弱，对网络的需求多样，也为酒店行业的Wi-Fi服务提出了越来越大的挑战。

上海浦东香格里拉大酒店是上海市的顶级酒店之一，为商务及休闲旅客提供无与伦比的消费体验。在部署Ruckus产品之前，浦东香格里拉大酒店每天在运营、维护无线网络，满足客人的网络需求上面临很大的挑战，也花费了很多精力。作为国际顶级酒店，浦东香格里拉服务许多来自世界各地的商务人士，他们对收发邮件，视频会议的网络要求极高。有些对网络质量比较挑剔的客人甚至希望拥有自己的SSID、专用带宽，或独立Wi-Fi。此外，喜欢休闲式办公的客人不光要求客房网络的优质，更要求在大堂、咖啡厅、餐厅这些场所全部有Wi-Fi覆盖，甚至在停留时间不长的电梯，都希望保持网络连接。由于一些商务客户与世界其他地区人员沟通存在时差，有时会在深夜利用酒店网络进行办公，但是这个时段往往没有IT人员工作，这样就对网络自身的稳定性提出了很高的要求。

“选择Ruckus的原因就如同它logo上的英文所表达的：Simply Better Wireless，”香格里拉酒店区域IT经理Hofman Gao表示，“Ruckus产品对于酒店的IT人员来说管理起来十分简单，并且性能方面‘better than others’，产品定位十分准确。这是我们选用的最重要原因。”

2015年，Ruckus正式启动了浦江楼Wi-Fi改造项目。在为期三个月的筹备期中，工程师对酒店的每个角落进行Wi-Fi信号的测试，并根据测试报告形成具体部署的项目报告。 Ruckus根据不同位置的特性，在客房、公共区域以及高密度区域分别部署了ZoneFlex H500、R500、R710室内型接入点，并通过SmartZone100进行管理。整个改造过程仅历时三个月。

“即使访客的设备数量与房内应用服务与日俱增，802.11ac Wave 2技术仍可提供最佳性能并保证可靠性，”Ruckus中国区总经理陈卫民先生表示。“如今，旅客把酒店当成另一个家，因此住宿时也会携带智能手机、笔记本电脑、平板电脑和其他电子设备。在这种情况下，稳定的无线网络成为酒店的必要服务。”

ZoneFlex H500

ZoneFlex R500

ZoneFlex R710

SmartZone 100

例如，针对在酒店大堂、餐厅等公共区域客人较为分散的情况，Ruckus的BeamFlexTM智能Wi-Fi天线阵列技术能有效根据接入设备方向调整功率，确保接入点和设备的信号完美连接，将信号分配给有需求的客人的设备，在实际应用之中得到了客人的良好反馈。

在酒店网络的部署过程中，最大的挑战是在保持旧的Wi-Fi系统运转的同时，进行新设备的安装。“既不能与原来的Wi-Fi冲突，又要确保新安装的Wi-Fi能立刻使用。因为安装新设备停掉一间房间一天，对于酒店来说就是一天的损失。”Hofman表示。简单易用、性能强大的Ruckus产品能确保客人的网络服务不被改造工程影响，同时让酒店方面将施工时间压缩到最短。

Ruckus产品在浦东香格里拉大酒店浦江楼部署完成后，目前每天有1200-1600台设备接入。同时，Ruckus凭借在浦江楼项目中展现出的优异性能和便捷性也吸引到了许多本地其他酒店集团的目光。

在对浦江楼完成改造之后，Ruckus对浦东香格里拉大酒店紫金楼的改造也正在准备之中，预计在年底前将完成对375间客房，包括36间套房Wi-Fi的升级。为用户提供稳定的网络，为企业提供省心的Wi-Fi解决方案，是Ruckus始终专注的目标。