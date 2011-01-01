钢铁是怎样炼成的？信息化给你不一样的答案

柳钢集团启动MES项目，针对柳钢的实际需求，锐捷网络提供了智能工厂解决方案，以支持MES业务平台的平稳落地，锐捷的“极简网络”与工业化应用场景充分整合。

在《中国制造2025》的战略指引下，我国的钢铁企业正在钢铁制造信息化、数字化与制造技术融合发展的进程中，迎来新的变革与发展。

在2016年工信部公布的两化融合管理体系贯标试点企业名单中，全国共有600家企业入选，柳钢集团榜上有名。在以MES项目为代表的信息应用系统建设过程中，柳钢集团借助锐捷网络智能工厂解决方案，发挥核心设备虚拟化特性，建成了能够适应各层次需求、面向业务发展的网络基础平台，为互联网+时代怎样炼好钢铁，给出了全新的答案。

柳钢MES项目启动 核心网络迎来历史挑战

广西柳州钢铁集团有限公司（简称柳钢）, 始建于1958年，目前在岗职工15000多人，资产总额超400亿元，具备年综合产铁1150万吨、钢1250万吨、钢材2000万吨的能力，年主营业务收入600亿元以上，是我国华南和西南地区最大、最先进的钢铁联合企业，跻身于中国500强企业之列。

2015年，柳钢集团启动MES项目，希望通过MES项目建设深入推进柳钢的精细化管理，提高企业精细管理水平，以信息化带动工业化发展，促进两化深度融合，提升柳钢集团主营产业盈利能力，提高柳钢集团的企业核心竞争能力。

在此项目中，基础网络承担着整个MES业务系统的整体数据传输，是本次MES项目最终落地关键环节。核心网络需要以MES系统及未来更多生产业务系统为核心、以用户服务质量为根本，充分考虑信息部管理人员的管理运维体验。规划中的整个网络要覆盖9个主要钢铁生产区域，包含：综合原料场、焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等车间。另外，数据中心层面还要考虑核心交换机、数据中心汇聚交换机，以及服务器的高质量互联互通。那么，这样一张“稳定可靠、好用易管”的网络又应当如何设计呢？

深入生产一线，智能工厂方案脱颖而出

通过深入柳钢MES业务的应用场景，锐捷网络发现整体项目涉及了9个重要分厂的多种业务上线，包括物流运输、烧结数据、炼焦数据、高炉数据、熔剂数据、代码系统等多种数据的采集和对接。其次，由于MES业务具备高效性和准确性要求，就需要从网络架构、技术选择、设备选型等多方面进行整体规划，并且还要考虑柳钢实际业务发展需要，以及后期技术扩展等因素全面规划。

针对柳钢的实际需求，锐捷网络提供了智能工厂解决方案，以支持MES业务平台的平稳落地。该方案从业务稳定性的核心要求出发，在网络模型、数据交换、流量、性能、成本、网络安全以及扩展性方面与具体业务相融合，设备均采用虚拟化技术保证稳定和快速切换，将锐捷的“极简网络”与工业化应用场景充分整合。

图：锐捷网络智能工厂解决方案支撑柳钢MES项目顺利落地

从业务性能方面看，每个分厂采用双设备、双链路的万兆上联模式，通过链路捆绑技术保证链路带宽资源。首先，分厂核心交换机和骨干网核心的交换机全部采用虚拟化技术，保证其具备高可靠性。其次，生产网和数据中心核心“合二为一”，减少投资成本，降低运维难度。最后，在上线前，锐捷和柳钢的网络工程师联手，进行了设备的性能评估，CPU、内存消耗等指标均满足了MES项目的使用需要。

与其他行业不同，钢铁行业生产网络的安全性要求十分严格。为此，锐捷通过单独的物理组网模式，将数据采集终端单独接入生产网，避免与办公网使用同一套网络，防止数据篡改和广播风暴带来的中断问题。同时，在生产数据与其他业务数据之间，用户可通过安全设备隔离保证安全，利用两台高性能防火墙对生产边界、内部流量进行控制确保网络互访安全可信。

用心做事，成为用户信赖的合作伙伴

深入场景的缜密规划、深度参与和主动测试，不仅让锐捷在这个钢铁行业标杆项目中击败了多家竞争对手，同时也赢得了客户对最终效果的认可。

“锐捷在网络建设和运维管理经验丰富，对我们的项目进行大量现场调研、业务需求分析，通过横向设备虚拟化、双万兆骨干上联、数据中心核心的优化设计，满足生产网MES业务对数据及时性、有效性的严苛要求，使生产网的稳定性和安全性得到极大提升。”柳钢的相关领导表示，锐捷很用心，这是一个伙伴长期合作的必备条件。

据介绍，今明两年MES系统等项目逐步投用后，柳钢预计将进入到“集成提升”阶段，向着信息化、智能化加速迈进。而锐捷网络也通过MES项目赢得了用户的肯定与信任，为将来精诚合作，书写智能钢铁制造的新篇章打下了最坚实的基础。