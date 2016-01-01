【IT最大声12.17】十大预测帮你揭示物联网将何去何从！

“这次谈论重点放在数字化转型的业务方面，忽略技术型数据中心环境的复杂性。现在业务和ICT的融合引发了必要的一致性。”
——IDC亚太区发布了最新题为《IDC FutureScape：2017年全球数据中心预测：APeJ影响》的报告，强调数据中心内一系列成熟的技术，对于那些寻求数字化转型的企业机构来说至关重要。IDC亚太区数据中心高级研究经理Glen Duncan就此表示。
“人工智能的力量为零售带来了巨大的潜力，我对此次转型中数据所扮演的不断增长的角色感到非常兴奋，两种解决方案都利用了Watson Conversation API快捷和简单的特性，使消费者能够使用自然语言。伴随着Satisfi和IBM Watson在今年夏天与Macy's的第一个试点项目的成功，帮助消费者越来越多地转向移动设备，以帮助浏览店内购物的体验。”
——美国明尼苏达州布卢明顿的Mall of America和加利福尼亚州纽波特比奇的Fashion Island 分别在试点移动门户上使用了Watson，分别支持两家公司的“E.L.F.”和“At Your Service&rd
“随着我们的云业务在云市场中占比越来越大，我们的云业务增长也更快。当salesforce.com跨越了十亿美元的里程碑时，即使你将他们所有的收购计算在内，他们的SaaS和PaaS订阅增长率也已经下降到36％。”
——近日，Oracle报告了2017年第二季度的收益情况。云业务持续增长。收益略微超过预期，不过收入低于预期。该软件巨头浓墨重彩地强调了其不断增长的云计算收入。云计算总收入达到11亿美元，按恒定货币计算增长了64％。非GAAP软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS）业务收入达到9.12亿美元，按恒定货币计算同比增长89％。Oracle首席执行官Safra Catz在一份声明中指出，该公司的云SaaS和PaaS收入已连续四个季度实现增长了。
“此时此刻，我们巩固了红帽的在OpenStack方面的领导地位。我们在全球的付费分布客户最多，因此，我们对满足快速变化的客户需求做出响应，并管理没有这方面技能的合作伙伴，我们的目标是更快速和广泛地推动红帽OpenStack的采用。”
——红帽（Red Hat）日前发布了双支持模式OpenStack10平台，旨在加速云计算的普及。由于红帽的合作和支持，OpenStack 10平台在构建上也作出了转变，以期能在与装有OpenStack的对手Linux发行版的竞争中保持优势。OpenStack 10平台引入了两个支持选项（一年和三年选项）
1、安全问题：物联网设备遭遇DDoS攻击；2、渠道在物联网市场中扮演更重要的角色；3、厂商宣布裁员、重组以优先执行物联网战略；4、收购、收购……越来越多的收购；5、厂商通过研究、投资初创公司下注物联网市场；6、电信厂商深入物联网领域；7、运营技术是物联网厂商下一件大事；8、厂商联合起来推动物联网；9、厂商加强物联网产品战略；10、分销商继续构建物联网实践。
——据IDC预测，2020年物联网市场的规模预计将突破1.7万亿美元。2016年，渠道公司和厂商通力让这个惊人的数据变成现实。然而，2016年对物联网来说是更重要的一年，厂商们开始