回顾2016年发生的十大网络故事

厂2016年厂商格局发生了重大洗牌，网络巨头思科进行了重组，HPE和Aruba汇总与双剑合璧，还有很多并购，例如Polycom和Mitel Networkd、Brocade Communicatios和Ruckus Wireless，给渠道带来巨大震动。下面就让我们来看看2016年获得关注的十大网络故事。

ZD至顶网网络频道 12月18日 综合消息：网络行业在2016年做出了一些重大调整。例如软件定义WAN、物联网以及一些厂商将他们的重点转向软件和安全。

厂2016年厂商格局发生了重大洗牌，网络巨头思科进行了重组，HPE和Aruba汇总与双剑合璧，还有很多并购，例如Polycom和Mitel Networkd、Brocade Communicatios和Ruckus Wireless，给渠道带来巨大震动。

下面就让我们来看看2016年获得关注的十大网络故事。

10. Polycom-Mitel的起起落落

Polycom是一家在统一通信和协作市场的老牌厂商，在这家厂商的26年发展历史中，2016年是最有趣的一年，它被私募股权公司Siris Capital集团收购，其CEO被取代。

Polycom与同行、统一通信及协作厂商Mitel Networks之间的谈判从2015年10月开始，当时Elliot Management——在Polycom和Mitel公司都拥有股权——建议并购是对双方都有利的。然后快进到2016年4月，Mitel正式宣布将以20亿美元收购Polycom。

正当渠道合作伙伴等待着关于这次并购的更多消息时，Polycom做出了一个令业界震动的决定，宣布终止与Mitel的交易，转而选择被Siris Capital集团以大约20亿美元的价格收购。Polycom随后宣布CEO Peter Leav将卸任，被Siris Capital的执行合伙人Mary McDowell取代。随着这家位于纽约的私募股权公司成为Polycom的幕后者，2017年对于Polycom将是有趣的一年。

9、思科拿下安全这片战场

2016年，网络巨头思科利用自己在网络领域的优势，让安全成为思科增长最快的细分市场，同时成为全球最大的网络安全公司。

“我们在安全市场的竞争定位是成长得更为强大，因为我们集成的架构方法和最佳的产品组合会与我们的客户产生共鸣，”思科首席执行官Chuck Robbins在11月的季度财报电话会议上这样表示。“事实上，我们是惟一一家安全产品年收入超过20亿美元、实现两位数增长的公司。”

思科将安全产品嵌入网络业务、同时激励渠道伙伴推动安全产品销售，这个战略让思科连续四个季度安全业务增长达到两位数。Robbins表示，思科计划在2017年保持收购的步伐。

8、服务提供商深挖SD-WAN

2016年，由于Tier-1服务提供商与软件定义WAN厂商合作开发顶级解决方案，这一年软件定义WAN呈现迅猛的发展势头。

例如，软件定义WAN初创公司Velocloud最近与AT&T、Sprint、NetOne、Vonage以及Earthlink达成了技术合作伙伴关系。Velocloud首席执行官Sanjay Uppal表示，与服务提供商的合作将最终给渠道合作伙伴带来新的收入机会。对于Verizon来说，通过与软件定义WAN初创公司Viptela的合作，推出了一款软件定义WAN的平台和管理服务。

SD-WAN领域历来是由那些专注于基于硬件解决方案的网络厂商，但是今年有不少云应用进入这个市场，希望给他们基础的接入产品增加更多价值。从思科到Riverbed，网络厂商们在2016年发布了新的SD-WAN解决方案。据分析公司IHS预计，这个高速成长的市场预计年复合增长率高达90%，到2020年市场总体规模突破13亿美元。

7、SD-WAN公司深入渠道，吸引顶尖人才

今年有一大波SD-WAN公司开始制定他们第一个专门围绕SD-WAN技术的合作伙伴计划。SD-WAN提供商CloudGenix在8月发布了首个全球合作伙伴计划，吸引了数十家思科的渠道合作伙伴。Viptela在10月发布了他们首个合作伙伴计划，有承诺的利润，没有对合作伙伴等级的限制。

Silver Park今年扩大渠道，推出了专门的SD-WAN合作伙伴计划，其EdgeConnect SD-WAN业务在过去4个季度中，收入同比翻了一番，现在全新的SD-WAN销售机会中有50%已经被合作伙伴启动。

值得注意的是，其中很多SD-WAN公司的高管和渠道负责人都是从思科和HPE的。CloudGenix是由前思科网络高管创建，SD-WAN和SD安全厂商Versa Networks最近任命思科服务提供商资深高管Kelly Ahuja作为公司新任CEO。Viptela的渠道负责人Anthony D'Angelo也曾是HP、Westcon和RS的渠道负责人。

6、网络厂商在物联网上下重注

物联网从2015年的热潮词汇变成了2016年网络行业的焦点，厂商们把数十亿美元投向物联网。

随着物联网市场呈爆炸式增长，像Extreme Networks这样的厂商都在物联网软件上大力投资，作为HPE的子公司，Aruba Networks则发布了新的物联网解决方案，旨在让渠道合作伙伴更轻松地售卖物联网方案。与此同时，思科以14亿美元收购了物联网专业厂商Japser Technologies，并与Salesforce和IBM达成了物联网合作伙伴关系。

根据分析公司IDC预测，明年网络厂商预计还将对物联网持续投资，到2020年该市场的规模预计将达到1.7万亿美元。

5、对Arista Networks来说辉煌的一年

高速成长的Arista Networks继续着季度收入同比翻番的步伐，在截止于9月30日的第三财季中，销售额增长33%达到2.9亿美元。这家位于加州圣克拉拉的公司，曾经因为与思科持续进行的专利侵权而导致对其产品的进口禁令，11月该禁令解除，公司股票达到每股95.97美元的历史最高点。

Arista还与HPE达成了重要的软件定义战略合作以及销售协议。现在HPE的合作伙伴可以直接从HPE能力购买Arista的网络产品。

HPE首席执行官Meg Whitman在接受采访时表示，“在过去30年中，Arista从思科那里夺得了13%的份额。所以我们双方的合作旨在向Arista开放渠道，因为他们通过渠道销售的产品是非常少的……Arista对合作伙伴来说是一个巨大机会。”

4、UCaaS蓬勃发展带动统一通信市场的整合

2016年统一通信市场格局出现重大变化，厂商们极力成为以云为主导的，这样他们就可以满足市场对UCaaS的更多需求。

ShoreTel收购了基于云的统一通信专业厂商Corvisa，Polycom被Siris Capital Group收购，Mitel收购了基于云的统一通信提供商Mavenir，并表示他们正在积极需求其他收购目标。老牌公司像Avaya和ShoreTel都在2016年聘请了财务顾问，以探索新的战略选择，其中可能包括公司出售。

Gartner预测，统一通信市场只会略有增长，从2014年的410亿美元增加到424亿美元。另一方面，据市场分析公司MarketsandMarkets预测，UCaaS市场从2015年的151亿美元增加到今年的173亿美元，到2020年UCaaS的年收入将增长到接近250亿美元。

3、博科Ruckus无线业务增强实力 博通取得成功

当Brocade Communicatios透露它将以12亿美元收购Ruckus Wireless，渠道合作伙伴对此感到非常兴奋，因为这将给更大的竞争敌手创造一个更强的堡垒。4月，博科首席执行官Lloyd Carney表示，整合后的公司将成为SAN及服务提供商WiFi领域的第一大厂商，以及数据中心网络的第二大厂商。

就在收购了Ruckus之后的不到6个月时间，半导体制造商博通宣布打算以59亿美元收购博科——并透露计划分拆Ruckus和博科的网络业务，这让渠道合作伙伴既失望又困惑。

“他们这种处理方式可能会让他们走上死亡之路，”一位来自Ruckus顶级合作伙伴的高管在接受采访时这样表示。有消息人士称，有高管正在商讨将博科和Ruckus的网络业务卖给感兴趣的买家，其中也包括私募股权公司。博科一分为二，Ruckus急切地等待自己命运结果，2017年对于他们的渠道合作伙伴来说将是有趣的一年。

2、思科重组

不同于以往，思科首席执行官Robbins宣布计划在3月对有25000名员工的工程部门进行彻底重组，而此前思科有多位高管相继离职，包括Soni Jjiandani、Mario Mazzola、Prem Jaim以及Luca Cafiero——其中有很多是负责多个思科并购业务的资深高管——以及服务提供商高管Kelly Ahuja。

8月，思科继续发布了一项内部重组计划，包括裁员5500人。不到两个月后，我们发现思科的技术高管以及云业务高管Zorawar Biri Singh，已经离开公司。

Robbins表示，重组让思科“优化了低增长产品组合的成本基础，进一步投资关键优先领域例如安全、物联网、协同、下一代数据中心和云。”

1、HPE-Aruba终于

在2015年5月的16个月之后，HPE终于完成了对Aruba Networks的收购，两家公司最终合为一体。在9月的HPE 2016全球合作伙伴大会上，发布了首个共同合作伙伴计划——将Aruba Partner Edge和HPE Partner Ready计划的最佳元素整合，再加上一个新的平台和消费模式，旨在推动渠道的重复收益。

Aruba首席执行官Dominic Orr在接受采访时表示，Aruba计划加入围绕软件的收购战略，并发布一个HPE提供支持、面向中小企业的新网络产品线。两家公司还在11月发布了一项新的物联网战略，以及联合解决方案。

合作伙伴表示，这么多年了第一次看到有这么一家公司可以从端到端与思科竞争。Optiv Security是一家位于丹佛的解决方案提供商，该公司Aruba企业机构负责人Charles Koehler表示：“Aruba和HPE现在有实力与思科竞争，我认为未来会有更多公司成为ABC——Anything But Cisco。”