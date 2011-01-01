高交会期间,华为亮相智慧城市专馆，从发布智慧城市战略到推进建设,其已在超过40个国家部署了100多个智慧城市项目，2016年华为又中标20多个智慧城市项目，并与43个城市签署战略合作。华为推进智慧城市可谓神速，背后无论是生态构建、产品方案的跟进都值得一说

在深圳龙岗，通过部署智慧警务，刑事治安总警情同比下降29%；在北京，通过上线政务云，“一云一网”打开了数据融合和行政审批简化的窗口，原来80多个环节的投资项目审批现在压缩到50几个环节；在甘肃敦煌，通过部署智慧旅游，游客人数增至每年660万人次，同比增长32%......

这些都是通过提升城市的智慧度给城市的管理、服务、经济带来的直接效益，从2012年起，中国掀起了建设智慧城市的热潮，智慧城市建设能够体现和提升城市价值，越来越多的城市也表现出了对建设智慧城市的热情。

2016深圳高交会期间的智慧城市专馆吸引众人关注，人们看到新型智慧城市的未来让市民生活更丰富、更宜居、更宜业、更幸福。不过，对于智慧城市的建设者来说，要实现这些目标并不是一蹴而就。就像多位专家所强调，城市是一个复杂的巨系统，涉及基础设施、资源环境、城市管理、经济产业、社会民生等，建设智慧城市并不能依赖政府一力，而是要发挥社会与企业主体作用，使市场成为促进智慧城市建设的源动力。

高交会华为智慧城市展台

高交会期间，华为亮相智慧城市专馆，从发布智慧城市战略到推进建设，其已在超过40个国家部署了100多个智慧城市项目，2016年华为又中标20多个智慧城市项目，并与43个城市签署战略合作。华为推进智慧城市可谓神速，背后无论是生态构建、产品方案的跟进都值得一说。

华为智慧城市平台方案创新

华为提出智慧城市的战略定位，即聚焦ICT基础设施，聚合生态圈，共同为客户创造价值。既然是聚焦ICT，华为提供了智慧城市完备的基础设施，“一云二网三平台”作为华为智慧城市解决方案的整体架构，旨在打造智慧城市神经系统，使能智慧应用。华为提供的云数据中心具有分布式架构、开源平台、云产业链各环节能力最全的特点。城市通信网，华为以有线+无线组成的敏捷网络，构建城市无处不在的宽带。城市物联网，华为是NB-IoT标准的引领者，为物联网提供业界最轻量级的LiteOS，具有联接更多物、更广的覆盖、超低功耗的特点。华为还与合作伙伴共同提供大数据服务支撑平台、ICT业务应用使能平台、城市运营管理平台。

在城市感知方面，华为推出自主研发的Boudica物联网芯片、IoT-OS物联操作系统。华为IoT解决方案使能城市深度感知和万物联接。华为的云大数据中心是城市智慧的基础，以PB级海量数据存储、分布式MPP DB高效查询、离线数据和实时数据的智能分析，助力城市实现智慧治理。在大数据领域，华为提供大数据平台解决方案支持从数据孤岛向数据融合的演进。华为在大数据平台层提供分布式的数据处理系统FusionInsight，提供海量数据的存储，分析和查询能力。大数据服务支撑平台通过数据共享与交换+大数据集成管理，支撑城市大数据应用。

华为企业BG中国区总裁蔡英华

在这个需要企业间整合资源、深度协同的智慧生态系统中，华为扮演的是“土壤和能量”的角色。华为企业BG中国区总裁蔡英华表示，华为坚持管道战略，通过聚合产业链合作伙伴，构建智慧城市新生态圈，让城市更智慧。

向下聚能ICT，向上使能业务，华为以此构建智慧城市生态能力。其已经与合作伙伴共建了丰富的智慧应用，例如智慧政务的一窗式行政审批，网上办事大厅；平安城市的电子围栏、高清监控、多媒体统一调度、智能识别等。

从5个月前的华为智慧城市生态圈行动计划发布，华为已聚合21家生态圈合作伙伴，联合发布近20个解决方案。高交会期间，华为与中国电科联合主办2016华为&中国电科新型智慧城市峰会，再次深化双方的合作关系，尤其是围绕智慧城市运营管理平台的合作。

2016华为&中国电科新型智慧城市峰会现场

构建智慧城市新生态

“华为和中国电科在新型智慧城市上的战略合作更加看重双方合作的深度。”华为企业BG中国区副总裁杨萍表示，首先在技术和方案方面，华为和中国电科将城市运营管理中心作为推动新型智慧城市建设重要的解决方案。其次，在市场方面，华为和中国电科的很多成员单位如太极等有非常好的合作关系和历史，包括在深圳“织网工程”、北京政务云领域和太极有非常密切的合作。

华为企业BG中国区副总裁杨萍

华为还与中国电科在国家提出的三个新型智慧城市试点城市，包括深圳、福州和嘉兴进行密切的沟通，希望在这三个城市起到建设标杆作用。

“前期华为和中国电科签订战略合作协议后，一年来我们在推进新型智慧城市顶层设计方面深度合作，一起调研、一起撰写研究报告。”中电科新型智慧城市研究院有限公司副总经理秦廷辉说，华为为城市运营中心提供了很多ICT的解决方案，未来，我们双方会把这些模式联合向外推广，向更多的城市去复制，推广我们的模式和产品。

双方合作重点为什么是城市运营中心？在秦廷辉看来，城市运营中心是新型智慧城市的中枢和大脑，它为城市提供各种各样的服务。中电科新型智慧城市研究院有限公司市场发展部总经理蒋威威指出，新型智慧城市是一个跨领域跨业务的融合，融合需要载体，通过华为ICT技术的支持，能够把整个基础设施形成一张网，在这个基础上把数据汇聚到城市运营中心，从而支撑各种应用，包括智慧交通、智慧医疗等。

通过华为和中国电科合作，双方在基础设施、数据融合、应用三层形成体系化的能力，并形成特大型、中型和小型智慧城市的建设和运营模式。中国电科希望与华为的合作，以建设标杆城市为抓手，两年打基础，五年见成效。

杨萍期待，两个具备一定规模的公司合作，能够对智慧城市的建设带来新的能力，而不是简简单单集成一个项目。

智慧城市的客户包括了城市的管理者、生活在城市里的老百姓、扎根于城市的企业。杨萍指出，他们的需求是丰富的、多样性的，对在不同层面、不同领域参与智慧城市建设的公司的能力要求也是不同的。华为认为，只有整个智慧城市生态圈的能力不断发展，才能满足智慧城市客户丰富多彩的需求，为智慧城市客户创造价值。

看得出，华为聚焦于ICT基础设施，通过开放能力聚合合作伙伴，不断推动智慧城市生态圈，并以惊叹的“华为速度”推动智慧城市建设。