嘿，别小看网络在超融合系统中的重要性！

其实对于大多数人而言，网络都已成为生活中必不可少的一部分，对于超融合系统来说，亦是如此！但是，大多数超融合环境却未将网络考虑在内！

请问：网络对于你的意义是什么？

两个字：生命

其实对于大多数人而言，网络都已成为生活中必不可少的一部分，对于超融合系统来说，亦是如此！但是，大多数超融合环境却未将网络考虑在内！

对于思科 HyperFlex 来说，网络被视为系统中不可或缺的基本组成部分！具体怎样体现？！一个事实告诉你！

一个事实

借助思科 UCS 6248/6296 交换矩阵互联，你可以通过一个连接和管理点将刀片服务器和思科 HyperFlex 节点集成在一起：这是其他任何超融合供应商都无法提供的功能！

部署集群后，无需重新设计网络即可对其进行最大限度的扩展。该解决方案的设计初衷就是可以轻松扩展，超融合系统需要大量东西流量带宽并且具备低延迟特性，思科均可提供！

看到这，大家可能了解了网络之于超融合系统的重要性，但你知道这是为何吗？！当超融合系统与思科网络集成，又会带来哪些创新成果？！满载知识的 “小巴车” 已经开动，想要学习？快上车！

网络在超融合系统中极为重要，因为存储平台的性能取决于网络！借助思科 UCS 交换矩阵互联，可以获得高带宽、低延迟 10 Gbps 统一交换矩阵连接，通过一组电缆承载所有生产 IP 流量、超融合层流量和管理流量。集群中的每个连接都被视为其自己的微分段，与受单独物理链接支持时拥有相同的安全级别，从而使得集成网络比在使用商品法时更加安全。

HyperFlex 网络技术：高带宽、低延迟

系统经过设计，以便所有流量（即使是来自刀片服务器的流量）只通过单个网络跳跃即可连接集群中的任意其他节点，其他供应商都无法实现这一点。我们的延迟是确定的，因此，对于数据平台你可以获得一致的网络性能，并且不必担心工作负载部署方面的网络限制。此单跳架构可加速东西流量，从而提升集群性能。

超融合中网络的另一个关键技术点在于 vNIC 及 QoS！ 思科 HyperFlex 系统上的网卡很奇妙，这种被叫做 VIC 的网卡是一种高级的融合式网卡（CNA），可以虚拟化成多个 vNIC。其它厂商服务器上的网卡只能虚拟静态 vNIC 不同，思科 HyperFlex 的 VIC 可以虚拟化 256 个vNIC，而且思科支持动态 vNIC，这种类型的 vNIC 不是固定的，可以随着 VM 的漂移而移动。通过和 VMware 的结合，动态 vNIC 在 VM 移来或虚拟设备热添加时被创建出来，在 VM 移走或虚拟设备热移除时被删掉。这些 vNIC 逻辑上就像 FI6248/6296 伸在服务器里的端口，因此只有思科 HyperFlex 能实现整个超融合内端到端的 IO 质量（QoS）保证。

不过，想要实现以上愿景，还需要产品来支撑才行！那么，如何选择产品？

如今，思科 HyperFlex 系统设计为与集群中的每个节点有 20 Gbps 连接，并与思科FI6248/6296交换矩阵进行互联；未来思科FI6300 系列交换矩阵会带来 40 Gbps 连接……鉴于思科 HyperFlex 系统中对数据吞吐量的需求增长，我们的产品已准备好满足这些需求！

除此之外，随着环境增长并开始覆盖整个企业时，还可以使用思科 ACI 来实施软件定义的网络！

与思科以应用为中心的基础设施集成

思科 ACI 提供基于策略的自动化网络部署，在安全、隔离的环境中保护各类应用。网络可以直接连接到虚拟机和物理服务器，并提供下列优势：

增强安全性：思科 ACI 将应用与租户彼此隔离，将每个应用与租户置于一个微分段环境中，并进行特定于应用和租户的基于策略的网络控制。

整个环境中保持一致：在 思科 HyperFlex 环境中获取最佳实践后，思科 ACI 自动化可以在所有超融合环境以及传统环境中进行部署标准化。

监控和遥测：思科 ACI 提供有关延迟、丢包以及与应用和逻辑网段关联的流量路径的详细信息，可以更好地查看和控制软件定义的网络。

最佳性能：思科 ACI 跨网络的主干加分支式架构自动分配流量以提高性能和资源利用率，围绕热点自动重新路由以获得无忧的网络性能。

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