博科推出Brocade Ruckus ICX 7150交换机 为关心预算的机构带来更强大的功能和表现

Brocade旗下优科无线（Ruckus Wireless）今日宣布推出入门级堆栈式园区网交换机ICX® 7150，主要针对教育、酒店、中小企业领域对预算敏感的客户。

Brocade旗下优科无线（Ruckus Wireless）今日宣布推出入门级堆栈式园区网交换机ICX® 7150，主要针对教育、酒店、中小企业领域对预算敏感的客户。这些关心预算的机构不仅前所未有地能够体验与大企业相同的功能和高性能，而且能够在不更换设备的情况下进行升级和扩展。

“Access Networks使用企业级网络设备，为客户的网络生活提供最精良的网络解决方案。”Access Networks创始人兼首席执行官Hagai Feiner表示，“作为优科无线的长期友好合作伙伴，我们很高兴在我们的产品组合中加入ICX交换机。全新ICX 7150交换机是Ruckus Wi-Fi网络的绝佳补充。它以合理的价格为我们提供所需的企业级性能、灵活性和扩展能力。ICX 7150交换机支持上行链路从1GbE升级到10GbE，可支持长距离堆叠，还能够与内置Campus Fabric园区架构的其他ICX 7000交换机家族一起扩展网络，这些都是同价位的竞争对手无可比拟的。”

产品介绍：

Ruckus ICX 7150以入门级价格提供前所未有的企业级功能和性能。与此同时，它不仅使机构能够购买他们的目前所需，而且能够轻松扩展以支持未来的发展和新技术的使用。

Ruckus ICX 7150提供12、24和48端口10/100/1000 Mbps的机型，带1/10 GbE两用上行/堆栈端口。交换机的以太网供电（PoE）和增强型以太网供电（PoE+）功能使大容量接入点AP供电和其他数据设备供电简单化。其他特性包括：

• 上行/堆栈端口可通过软件从1 GbE升级到10 GbE

• 支持SDN和OpenFlow

• 轻松过渡到Brocade园区架构，实现网络自动化和管理简单化

• 通过LLDP和LLDP-MED协议，支持用电设备的即插即用操作

• 自动配置确保配置无差错，加快部署

• 支持堆叠件的热插拔，从而简化操作

• 基于sFlow的网络监测

• 灵活的堆叠在不增加管理负荷的情况下提升了整个网络的容量

Ruckus ICX 7150提供12、24和48端口10/100/1000 Mbps的机型

适用机构：

Ruckus ICX 7150交换机非常适合教育机构、中小企业、酒店行业以及较关心预算的机构。

上市时间：

Ruckus ICX 7150现已开始预订，2017年2月起批量发货。