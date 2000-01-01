从CT到ICT，中企通信的“创新不断”之路

日前，大地影院集团与中企网络通信技术有限公司（以下简称中企通信）宣布达成合作关系，中企通信将成为大地影院集团的ICT战略合作伙伴，以支持大地影院集团“电影+”战略，建设多业态经营的体验式影院生态圈。

ZD至顶网网络频道 12月19日 北京报道：日前，大地影院集团与中企网络通信技术有限公司（以下简称中企通信）宣布达成合作关系，中企通信将成为大地影院集团的ICT战略合作伙伴，以支持大地影院集团“电影+”战略，建设多业态经营的体验式影院生态圈。其中，中企通信会从咨询、涉及、部署、运维等方面为大地影院集团提供完整的ICT管理解决方案，来实现信息化改造，包括从网络架构、网络安全、数据中心到高速网络接入等方面全面优化升级。

大地影院集团与中企网络通信技术有限公司战略合作签约仪式

大地影院集团是国内影院行业的领导企业，截至今年11月底已经拥有339家影院，在中国拥有很高的知名度。中企通信到底是如何赢得大地影院集团“芳心”的，颇为让人好奇。

“我们之所以选择与中企通信合作，正是看重其雄厚背景实力，业界领先的综合素质和强大的技术实力，以及创新不断的经营理念。”大地影院集团信息化高级总监王士迪在接受记者采访时表示。

从CT到ICT

中企通信是一家为企业提供可信赖及全面的信息通信技术（ICT）解决方案的公司。公司于2000年成立，经历着从“把企业连接”，到做企业“可靠的信息技术(ICT)伙伴”，再到“创新·不断”的三个发展阶段，扩展业务至综合了网络、信息安全、云计算、云数据中心等一站式ICT方案及服务的增值运营商。

早期的中企通信业务集中在CT，主要提供网络带宽和相关支持服务，后来随着公司技术实力和市场能力的成长才逐步进入到ICT领域，因为这一原因也让中企通信在服务企业的过程中拥有非常鲜明的特色，拥有更强的运营能力。

一般而言，在ICT的成长道路上有两条路径，即从IT转到ICT和从CT转到ICT，成长的不同路径使各自拥有不同的特点。

“从IT转到ICT的一般系统集成商居多，它们的架构能力很强，运营能力相对弱些；而从CT转移到ICT，运营能力很强，但架构能力要培养。我们是后者，因此，一直以来我们特别留意了架构能力的培养，最终使得我们成为一家提供综合且高品质ICT服务的厂商，能提供从咨询、设计、部署、运维的完整解决方案。”中企通信总裁何伟中告诉记者。

以云计算为例，中企通信的解决方案会从网络到数据中心、到云平台、到安全的全套解决方案，会把它们整合成为一个统一的平台。这个解决方案得到了市场的高度认可，这也证明中企通信转型的成功。

据悉，中企通信现在提供的产品和服务覆盖大部分企业ICT关键领域，包括中企通CeOne-CONNECT MPLS VPN网络服务、TrustCSI信息安全管理服务、云时代SmartCLOUD云计算解决方案，DataHOUSE云数据中心与一系列的增值管理服务，各服务不但可互相融合，并可配合网络中心、安全运作中心及云服务中心运作，成为企业用户强有力的后盾。

融入企业的创新基因

在中企通信的一路成长过程，不管是做CT还是如今的ICT，“创新”是企业一直坚守的生存根本，或者说已经根植在企业的文化之中。

谈到“创新”，何伟中显得颇为兴奋。“创新不光是我们对市场、对我们客户的一个承诺，其实也是激励我们前行的动力。因为不管是为了生存还是发展，我们都必须创新。”他介绍说，“中企通信作为ICT领域的先驱，必须拥有创新思维来开启智慧新时代，时刻紧贴市场趋势及客户发展需求。为此必须持续创新，才能构建未来发展蓝图，帮助客户数字化转型，实现成为客户首选之全球信息和通讯技术(ICT)伙伴的目标。”

何伟中将中企通信的“创新”分为客户需求同步创新、组织架构创新、产品及服务模式创新、发展理念创新，最终目标是不断优化自身的ICT能力：网络、安全、云平台、云数据中心。“对于客户而言，他们最能切实感受到的，就是我们在产品和服务上的高可用性、高安全性、高稳定性。”何伟中说。

实际上，中企通信的成长也就是一段不断创新的过程。中企通信从2000年起推出MPLS VPN服务，为企业间带来快速高效的互联互通；2005年左右，公司注意到企业即将涌现大规模的信息安全需求，适时推出了TrustCSI即信息安全服务体系；2011年，又通过与全球顶尖的合作伙伴合作，打造出一系列稳定安全、高表现性的云端服务，更是帮助企业利用可控制的成本实现灵活、高效的升级及转型。

为了给客户提供更好的服务，中企通信还借助资本的力量来助力创新。比如，在网络基础建设方面，母公司中信国际电讯CPC就已收购了LINX电信，来完善全球的网络覆盖，重点加强在中亚和东欧的网络，以更好的支持客户在当地开展业务。

显然，正是持续不断的创新使得中企通信具有领先的服务能力，也让中企通信赢得了市场的认可，业务不断成长，越来越多像大地影院集团这样的标杆型企业成为其客户。

谈到中企通信的未来发展，何伟中介绍说，一方面继续扩大网络覆盖，预计2017年，中企通信网络覆盖超过全国60个城市80个服务节点。同时透过合作伙伴的服务，能提供逾120个跨地服务节点，遍及全球135个国家，并延伸至“一带一路”地区。另一方面，是加快数据中心的建设，明年年中，国内将有2个全新的数据中心在北京和广州启用，届时其在全球将拥有29个数据中心。届时，一个全球化布局加上本地化服务并重的中企通信将出现在市场上。