有了世界级的数据中心，你还会担心 “全年无休”吗？ 

看到医疗保健事业在当前时代的发展方式，我们不可以高枕无忧，不能再把自己当成一个独立的医院或医院集团来发展，客户就是上帝，人口健康的概念推动着这一行业的发展，所以我们需要从技术的角度来支撑我们的业务……

看到医疗保健事业在当前时代的发展方式，我们不可以高枕无忧，不能再把自己当成一个独立的医院或医院集团来发展，客户就是上帝，人口健康的概念推动着这一行业的发展，所以我们需要从技术的角度来支撑我们的业务……

拥有如此深刻认识的，就是今天案例的主角——Memorial Care。

总部位于南加利福尼亚的 Memorial Care，是一家地区性的医疗保健服务供应系统，它有很多医院、独立式影像中心、医疗集团、办公室。

为了在任何时刻都能保障客户的健康，Memorial Care 基本全年无休，一年 365 天，一周 7 天，一天 24 小时……但想将服务做到极致的 Memorial Care 如今也遇到了挑战：如何摆脱老旧的数据中心，构建一个更成熟的世界级数据中心？

有了这样的想法后，Memorial Care 的 IT 部门立即对自己的网络基础架构作了分析，然后针对其数据中心需要的信息技术平台开展全新的最佳实践，最终，Memorial Care 选择了思科作为其合作伙伴，那么思科如何助力 Memorial Care 迎接挑战？热腾腾的案例视频特此奉上，时长 3 分钟，点击尝鲜吧！

video链接：http://v.qq.com/page/c/0/o/c018864bc0o.html

（点击全屏，查看更清晰哦~）

实践出真知，在部署过程中，思科不但能以非常合理的价格为 Memorial Care 实现下一代网络中融入超融合技术，还能做到简单易用、高度灵活、能够拓展！

Paul Holt，IT 部门执行董事

对我来说，超融合是新技术和旧技术最好的结合，所以当服务器首次面世时，所有功能都通过服务器来实现，包括运算、内存以及存储，而超融合真正做到了两全其美：它把各种技术集成在一起，在保留原有性能和速度的同时，还能通过添加硬件来实现扩展，所以无论是 Citrix 还是 VDI Video，这样的配置都是最理想的。

Kevin Torres，IT 部门副总裁

在软件部分，则方便我们做事情时更加随需应变，让我们体验到我们真正需要的灵活度，无需再设备上进行实际的同步，而是可以实现虚拟同步。

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