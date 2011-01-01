北京公瑾财务 致创业者最好的礼物

11月29日,初霜零散在空气里，挡不住许多人的热情。北京公瑾财务咨询有限公司组织的北京客户培训交流会特别会议，在北京税务博物馆如期举办。

11月29日,初霜零散在空气里，挡不住许多人的热情。北京公瑾财务咨询有限公司组织的北京客户培训交流会特别会议，在北京税务博物馆如期举办。来自各个企业的近百位代表参与了此次会议，大家齐聚一堂，兴致勃勃地聆听了来自公瑾财务慧算账财税顾问的专业知识介绍与解答，了解了公司财税运营过程中的管理问题，并参观了北京税务博物馆。这已经是公瑾财务举办的第七期客户交流会了。

公瑾财务慧算账财税培训师主持会议

想客户所需，公瑾财务人的求索

“北京公瑾财务客户培训交流会”是公瑾财务针对所服务的客户和意向客户，每月在公司总部举办的培训交流活动。目的是与客户零距离交流，帮助其更好地了解开办公司涉及到的工商流程、财税方面的知识,普及、讲解记账报税过程中企业方所需明确的内容，有针对性地解决客户的困惑。培训师还教授客户使用“慧算账”简单、全面、易操作的企业端软件系统，挖掘和发挥其强大而贴心的功能应用，从而更好地获得服务体验，同时也为广大客户搭建了交流合作、沟通分享的平台。每月的培训会，公瑾财务的培训师们都会筹备好客户真正想知道、用得上、接地气的内容，诸如企业每月要缴纳的税款种类、税控器的安装使用、金税三期的常见解答等等。当一些代账公司会计拖延做账、随意报税、以或懒散或蛮横的态度对待客户时，公瑾财务的会计却用真诚与耐心，构建起另一方结界。通过详细的介绍、常见的案例，客户不仅了解了很多财税专业知识，更明确了经营过程中如何与会计互相配合，从财务痴汉进阶达人，真正运营起财务命脉，使企业更好更快更稳定地发展。

总部定期的培训

小中窥大，服务到位是公瑾财务人的习惯

据调查，有40%的企业老板看不懂财务报表，理不清税务相关流程。财务报表的复杂难懂，对于很多非专业人员犹如天书。传统企业的财务报表或者说账本，还存在信息滞后失真的问题，作为老板难以从中判断企业的经营状况，全凭会计，难不入坑。创业维艰，挣扎在资金、人脉、商业模式等等令人寝食难安问题上的老板们，当公司运营终于起色的时候，面前又堵满了名头众多、眼花缭乱的财务报表。作为与“钱”相关的关键环节，许多老板在这上面吃尽了苦头。公瑾财务人，深刻认知到老板的切肤之痛，日常代账中渗透解答外，系统研发课程，组织免费培训活动来帮助解决这样的问题。财务无小事，涉及的都是企业的核心利益。公瑾财务人执着追求的便是从客户角度出发，做到代账服务优于传统优于它方之外，给予其更多成功的可能。

北京公瑾财务部分会计

历经时间与实践，北京公瑾财务人一直本着“用户体验至上”的态度，带着互联网“极致服务”的品质，摒弃浮躁，以最专业的产品和服务敬献广大客户，帮助成就一个又一个辉煌的创业者，一家又一家成功的企业，获得了千千万万客户的信赖与赞赏。未来公瑾财务人还会不断超越，以企业财税的安全运营和客户的满意为本真，定期与客户零距离接触，用心感知客户需求，踏实做好每一笔账目。通过客户的高度配合，为企业注册、记账、纳税、审计等全方位需求保驾护航！