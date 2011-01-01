慧算账亮相企服届奥斯卡 斩获年度最具影响力企业服务提供商

12月6—7日，由36Kr主办的“Wise大会”在北京国际会议中心盛大举行。这是创投界的年度盛典。慧算账联合创始人张明淇受邀参加了本次盛会，代表慧算账实力斩获“2016年度最具影响力代账服务商”大奖,并接受了新华网和36Kr大料的专访。

12月6—7日，由36Kr主办的“Wise大会”在北京国际会议中心盛大举行。这是创投界的年度盛典。联想控股董事长柳传志、万科董事会主席王石、创新工场董事长兼CEO李开复、万通控股董事长冯仑、饿了么创始人张旭豪等著名企业家、高成长企业CEO及资深投资人出席大会，畅谈创业话题、分享商业心得。慧算账联合创始人张明淇受邀参加了本次盛会，代表慧算账实力斩获“2016年度最具影响力代账服务商”大奖,并接受了新华网和36Kr大料的专访。

“Wise大会”举办到今年已经是第四届，本届由独角兽峰会、未来峰会、投资人峰会、时代峰会以及企服年会五部分组成。在独角兽峰会上，来自创投界各行业的大咖们，共同宣读了《创业者宣言》，呼吁创业者“保持战斗，继续前行”，这也是本届“Wise大会”的主题。

本次大会最受瞩目的要属企服年会。2016年被称为企业服务元年，是一场回顾To B创业者精神和历程的年终盛会，被业内称为企服届的“奥斯卡”。凭借2016年在企业服务行业的卓越表现，慧算账被大会授予的“2016年度最具影响力代账服务商”，无疑是行业与用户对慧算账最好的肯定与嘉奖。

在“大众创业，万众创新”的浪潮中，慧算账是首批投入“双创”的公司，也将目光精准地投入到了中小微企业财税服务的领域。慧算账联合创始人张明淇认为，对于小微企业而言，起步、生存与发展实际上以业务、管理和资金为主要决定因素，而最受关注的财务管理，直接与业务、管理和资金挂钩，进而成为小微企业存活和发展的先发问题。在中国，中小微企业的数量庞大得可敬可畏，也可大做文章。在这似无边界的企业群体中，组织架构完整、专业，并能应用合理工具高效运作的企业少之又少，即使是在企业重中之重的财务方面，大多数小微企业也还没有能力或必要拥有专职会计，但所有企业都需要财务服务。

事实上，会计人员的作用不仅仅是简单的“算账先生”，更重要是要做到与实际业务结合、对业务数据进行分析，将精力转移到战略财务、运营财务上，帮助企业管理人员判断、明确企业的经营状况和财务能力，为企业业务发展和内部管理提供财务管理上的支持。慧算账为企业提供的服务便是如此。从最初的注册、代账到“一企多服”的专业财务分析，慧算账以高效的工具、高标准的流程、高满意度的服务，颠覆着传统代账行业标准缺乏、人员水平不高、机构规模小、增值服务弱等局面，为企业带来传统代账服务所不能提供的价值。

慧算账，专注帮助企业解决全方位财税问题，不仅为中小微企业提供代账、报税、金融等一系列服务，还是沟通起这些有财税管理需求的企业和专业服务机构的平台。用卓越技术与极致服务助力千万创业家保持战斗、继续前行，倾注千万企业成长的力量，简单你的财税，成就你的理想！创造属于我们的黄金时代！