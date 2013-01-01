万物互联造就新型商业模式 Relay2边缘计算云赋予WiFi新使命

万物互联（IoE），将我们带入一个充满个性化和互动化的时代。手机、可穿戴设备、传感器等智能设备正在呈现出爆炸性增长， 但如果这些设备产生的数据传输以及应用处理都交付给云端进行，无疑将会给云计算中心和传输网络带来巨大压力。

万物互联（IoE），将我们带入一个充满个性化和互动化的时代。手机、可穿戴设备、传感器等智能设备正在呈现出爆炸性增长， 但如果这些设备产生的数据传输以及应用处理都交付给云端进行，无疑将会给云计算中心和传输网络带来巨大压力。为此，边缘计算概念应运而生，Relay2在中国移动全球合作伙伴大会上展示基于WiFi的企业级分布式边缘计算平台，能够显著缓解云端压力、提高网络效率，降低延时，促进万物互联趋势下的商业模式创新。“如果说云计算将是人类的大脑，那么支持万物接入的边缘计算就是人类四肢的神经网络：” Relay2亚太区副总裁吕威这样解释。

【Relay2参展中国移动全球合作伙伴大会，并推出基于WiFi的企业级分布式边缘计算平台】

大数据+高延迟 万物互联考验企业WiFi建设

云计算的落地给企业网络建设带来了前所未有的革新，云端交付提高了应用的智能性与灵活性，也让智能设备在实时交互中派生出更加丰富的功能。然而，对于零售、金融、交通、医疗等企业，以及大型会议、会展的用户来说，物联网、车联网、VR/AR、高清图像处理、视频传输等应用几乎每时每刻都在产生大量的数据，这些业务对数据处理的延迟几乎无法忍受。而在传统的云计算模式下，这些数据无一例外都要在云端存储、处理，企业不但面临着网络成本提升，网络延迟、抖动、卡顿等不利因素却仍然存在。

另一方面，在大多数企业场景下，WiFi已经成为企业无线接入技术的必选， 市场和用户广泛接受，成为用户触网的重要入口。GSMA最新报告指出：到2020年，全球将有256亿的联网设备，其中WiF连接设备数量将超过45%。WiFi场景本身蕴藏着巨大的数据价值，通过大数据方式挖掘连接后产生的用户、位置和业务数据，可以对用户的需求进行精准了解与追踪，从而提供更加精准的用户服务。这也是实现流量变现，企业网络从“成本中心”转变为“利润中心”关键。

吕威表示：“在万物互联的趋势下，低网络延迟、高带宽，与不断提升的TCO成本形成了矛盾，要解决这一问题，不仅要求本地局域网具备强大的数据存储与处理能力，还需要灵活实现对边缘计算平台的远程控制和管理。因此，我们选择在最靠近用户侧搭建基于WiFi接入集成边缘计算平台，并实现和集中化云平台之间相辅相成、相互协同，在满足数据智能交互的前提下，支持低延时、大流量业务。”

分布式+场景化 Relay2协助企业重构WiFi网络

基于边缘计算的理念，Relay2首先采用了极具创新的云WiFi架构，去除了传统的AC物理节点，通过WiFi弹性接入计算平台，利用分布式AP设备实现实时动态交互和无线管理，进而消除端到端系统中管理和数据的瓶颈。另外，云端平台还提供远程管理及运维服务，以及集中的数据分析服务，将WiFi服务可视化、易管理。

【Relay2采用了极具创新的云WiFi架构】

应用是驱动边缘计算发展最核心的动力。 Relay2通过在无线AP中内置强大的业务引擎、软件容器以及专有的硬件，和合作伙伴和客户一起创新，结合不同行业客户的特点，集成并提供包括移动增值应用下发、在线互动广告、DPI，超清视频点播／组播、互联网内容加速、非经营性场所数据安全，以及二代身份认证识别等功能 ，高性能、轻巧的平台和灵活的管理正在实践对企业客户的价值。

边缘计算与用户场景相融合，Relay2在零售、会展、银行等行业为客户提供连接＋增值企业应用等软硬件一体化整合服务。

【Realy2弹性接入云的商业价值】

在零售行业，Relay2企业级分布式边缘计算平台可帮助用户简化门店网络和业务部署的复杂性以及对IT驻场人员的要求，在总部一站式对所有门店的数据、网络、业务进行集中管理。此外，平台还支持分布式存储和计算的弹性边缘平台，还可以充分利用店内电子屏幕，通过数据分析、内容缓存、远程管理帮助企业高效进行数字化营销 。在迪信通的业务实践中，Relay2平台部署于全国各地的1000家门店，成功在一年之内实现盈利。

在会展行业，Relay2边缘计算平台提供了基于WiFi集成端到端会展综合网络与服务，并通过高达1G内存、128G SSD硬盘的强大无线AP硬件能力，为昆明国际会展中心等参展企业和参观者提提供WLAN业务自管理、入口导流广告、多屏互动、微信加粉丝以及APP分发等互动服务，在提升用户体验的同时，也为参展商宣传搭建高效平台。

在金融行业，Relay2边缘计算平台集成热点银行应用，消费者可以通过连接银行WiFi，运行跨屏抽奖、互动游戏等应用，提高针对消费者的服务体验。另外，平台还可帮助银行在社区和目标客户活动区域开展外拓服务，快速安全办理业务，使得银行在不需要大规模信息化支出以及运维成本的情况下，就可快速推动业务拓展。目前，Relay2边缘计算平台成功帮助上海银行在提高精准、互动服务能力的同时，节约了20%-50%的总体拥有成本。

吕威表示：“未来，随着万物互联趋势的进一步发展，Relay2企业级分布式边缘计算平台作为一种弹性扩展、安全稳定、高成本效益的网络解决方案，将满足满足行业数字化在敏捷连接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求，帮助企业客户实现业务创新并提升价值。”