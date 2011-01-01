VMware收购PLUMgrid 强化NSX及容器战略

VMware证实称，已经收购来自软件定义网络初创公司PLUMgrid的IP资产和员工，合作伙伴称此举将加强VMware的SDN和容器战略。

ZD至顶网网络频道 12月21日 编译：VMware证实称，已经收购来自软件定义网络初创公司PLUMgrid的IP资产和员工，合作伙伴称此举将加强VMware的SDN和容器战略。

PLUMgird位于加州圣克拉拉，主要是为容器和OpenStack云提供安全、可扩展的虚拟网络基础设施技术。PLUMgird提供能够让现代数据中心有效地跨虚拟机应用程序、容器、虚拟化系统和裸机架构连接租户、应用和工作负载的SDN和NFV系统。

Sentinel Technologies是一家位于伊利诺伊州丹尼森市的解决方案提供商，同时也是VMware的合作伙伴，该公司首席技术官Robert Keblusek表示，这次收购将为渠道合作伙伴提供新的服务机会，以及通向服务提供商市场的新途径。

Keblusek表示：“如果他们可以整合来自PLUMgird的更高级的服务，并将其融入更多服务提供商基础设施，这使得混合云更容易跨VMware和非VMware云服务，更多的用户实例可能会让客户更多地在软件定义方面投资。这个市场对SDN和云数据中心自动化来说是巨大的，帮助客户形成混合云战略……毫无疑问，这正在变得越来越热。”

据VMware新闻发言人称，VMware完成了对PLUMgird技术和部分员工的收购。这次交易的细节和财务条款未对外公布。

根据PLUMgird公司创始人、首席技术官Pere Monclus称，PLUMgird将会关闭。“今天我们宣布，我们将开始新的旅程，因为我们将继续改革和转型网络行业，面向私有云和公有云构建和扩展软件定义基础设施。我们很高兴能够开始一段新的旅程，实现网络转型的愿景。”

PLUMgird曾在2015年聘请了Larry Lang作为公司首席执行官。Lang此前是思科移动互联网业务的副总裁和总经理，以及安全初创公司Quorum的首席执行官。

Keblusek表示，PLUMgird对VMware来说是是VMware云之外的一个“也许一些SDN可以运行在基于OpenStack或者其他开发云服务提供商平台上，甚至可以与NSX捆绑。”

据悉，VMware倍受欢迎的、可跨硬件的NSX网络虚拟化平台，利用运行在每个虚拟机管理程序中的虚拟交换机，创建一个SDN层。在VMware最近的第三季度财报电话会议上，VMware称现在NSX拥有超过1900个客户，每年增长近100%。

为了进一步增强NSX，VMware在今年收购了Arkin。这家位于加州桑尼维尔的初创公司提供软件让企业机构能够追踪虚拟化环境和物理环境中的流量和安全问题。

VMware在SDN领域主要的竞争对手是拥有Application Centric Infrastructure（ACI）的思科，ACI是基于思科Nexus 9000系列交换机，包括思科的Application Policy Infrastructure Controller (APIC)。思科表示，ACI业务年运营率大约是30亿美元。在第一财季，思科的ACI业务年增长率为33%。

另外，自2011年创建以来，PLUMgrid已经累计融资2900万美元。