思科揽获“2016大中华区最佳职场” 及“中国百强典范雇主”等多项大奖

卓越职场研究所（Great Place to Work® Institute）近日正式发布“2016大中华区最佳职场”榜单，思科凭借全面创新的人才战略、多样化多层次的员工关怀体系和卓有成效的人才成长计划跻身该榜单前五位，荣膺“2016大中华区最佳职场”殊荣。

北京，2016年12月15日—— 全球著名职场研究认证机构卓越职场研究所（Great Place to Work® Institute）近日正式发布“2016大中华区最佳职场”榜单，思科凭借全面创新的人才战略、多样化多层次的员工关怀体系和卓有成效的人才成长计划跻身该榜单前五位，荣膺“2016大中华区最佳职场”殊荣。同时，思科还荣获中国最大人力资源服务商之一前程无忧颁发的“2016中国百强典范雇主”和“2016人力资源战略典范”等奖项，成为大中华区雇主的杰出代表。

思科荣膺卓越职场研究所“2016大中华区最佳职场”殊荣

作为全球最大和最受尊敬的关于职场环境、管理以及组织信任研究的权威机构，卓越职场研究所在六大洲的45个国家和地区进行研究并认证当地最优秀的工作场所。本年度大中华区参评企业共计137家，调研员工逾21万人，最终共有30家企业成功入选榜单。在评选过程中，卓越职场研究所通过Trust Index® 信任指数员工调研及Culture Audit® 文化审计管理层调研就职场体验与人才发展与管理进行打分，思科以高达88分的总分在参评企业中名列前茅。这不仅是对思科卓越企业文化举措和杰出人力资源实践的最佳认证，同时也体现了员工对公司创新人才战略的高度认同。

思科荣获前程无忧颁发的“2016中国百强典范雇主”大奖

此外，由前程无忧发起的“中国百强典范雇主”评选是目前国内最具权威的人力资源管理领域的评选之一。思科此次从参选的企业中脱颖而出，以卓有成效的人才吸引和保留计划、积极的员工发展和培养、前瞻的绩效和薪酬制度以及企业文化的积极举措，荣获“2016中国百强典范雇主”和“2016人力资源战略典范”两项大奖，体现了业界对思科人才发展理念及实践的高度认可。

对思科而言，卓有成效的人才战略是企业实现市场领先、业务增长和持续发展的必要条件。人才的发展与培养是思科管理层每一个人的首要优先级。在思科中国，每一位管理者都会在本团队以及大中华区的人才培养上投入大量的时间与精力，亲自投入到具体的人才发展的各项活动中去予以指导、分享、支持。基于“万物互联、创新无限、惠及人人”的企业文化理念，思科通过推出“我与思科的约定（People Deal）”，进一步打造与员工的心理契约，通过无微不至的员工关怀项目、灵活的办公安排、成熟完善的休假制度、全面覆盖的商业保险和员工家庭帮助计划、透明畅通的沟通渠道和丰富的社会公益活动，全方位提升员工体验。此外，思科在组织结构布局、企业文化升级、领导力培养和人力资源管理方面推陈出新，公司如组织“赢在思科(Win@CISCO)”、“技术创新马拉松”、“人力资源创新马拉松”等竞赛，人人参与创新；实施绩效管理变革，取消绩效评分，强调教练文化在人才发展与个体业绩提升方面的作用；鼓励员工公开交流，大胆创新，与思科一同探索、成长、学习和创造，不断赋予科技全新的价值，更好地面对机遇与挑战。

思科大中华区人力资源总经理吴汶錡表示：“思科重视人力资源在企业中的战略价值贡献，始终致力于通过组织与人才创新，加速企业成长与转型。思科在打造卓越职场环境与人才培养方面的努力能够得到多家权威机构的认可，我们倍感荣幸。未来，思科将一如既往为员工提供独具创新的职场体验、快速成长的发展空间、灵活便捷的工作环境、更具包容性和多元化的企业文化，携手每位员工一起打造全数字化时代下的绝佳体验，为企业和社会创造更大价值。”