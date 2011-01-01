亚洲地区云应用正加速发展

当今企业亟需一款解决方案来帮助其快速、安全地部署、衡量和管理应用数量的增长，同时为最终用户提供无缝的应用体验！

在亚洲，应用经济正以势不可挡的劲头全速发展。应用既能促成又能摧毁客户与品牌之间的关系，无法交付积极用户体验的应用面临着失去约三分之一的客户的风险。F5 认识到了数字化战略的巨大潜能，调查发现亚洲地区每家企业都依赖于大约 200 个应用，以助力从企业生产力、IT 部署到供应链管理等方面的简化和效率提升。

然而，随着数字工作场所的广泛普及，这一数字势必还会继续增长。更多的员工希望并且可以自主选择他们办公用的应用和流程，以随时随地通过任何设备访问强大的企业功能。

尽管亚洲经济呈现出多样化和独特的碎片化特点，新加坡等发达国家到缅甸等发展中国家的技术成熟度两极分化严重，但有一项技术在整个亚洲地区脱颖而出：移动技术。移动技术在亚洲各个国家和地区普遍呈强劲增长之势，对于这个日益以应用为中心的地区而言，这进一步推动了对应用的需求，同时为企业创造了一个公平竞争的环境。

随着对应用的需求急剧增长，IT 部门在加速应用部署方面的压力与日俱增，导致基础设施越来越复杂，更令人担心的是，为恶意黑客提供了更多乘虚而入的机会。因此，当今企业亟需一款解决方案来帮助其快速、安全地部署、衡量和管理应用数量的增长，同时为最终用户提供无缝的应用体验！

亚洲的云前景

亚洲的云产业已取得长足发展，多年前由于安全性和性能问题，企业甚至难以将基本的应用迁移至云端。如今，该地区的云加速发展是有目共睹的，这主要归功于首席信息官将迁移关键业务应用（如 ERP 或 HR 功能）至云端视为工作的重中之重。

云正在通过提升灵活性、实现流程自动化及提高上市速度来改变企业部署和管理应用的方式，这是传统 IT 基础设施所无法企及的。主要价值点包括：

灵活性：云支持企业灵活地按需扩展或缩减云容量。这一弹性能够让企业变得更加灵活、更加高效。

增强的移动性：支持员工可随时随地获取应用。员工可通过智能手机和平板电脑来访问应用，满足日益增加的移动办公人士的需求。

成本节省：由于企业不必购买设备和运营数据中心，因此节省了硬件、设备及其它运营方面的成本。云支持企业降低运营成本，同时提高 IT 效率。

是否迁移至云端？

然而，亚洲企业仍然保持小心谨慎的态度。F5 Networks 开展的一项研究显示，亚太市场在利用云支持应程序开发和运营方面落后于世界其他地区2。该研究还表明亚洲企业在部署关键业务和生产级的云项目方面犹豫不决，相反，他们只部署非关键的低风险应用，例如电子邮件、协作和网站。

企业面临着诸多云迁移挑战，例如需要确定哪种工作负载适合云、缺乏控制和可视性、云供应商的应用交付和安全保护能力不足及可能需要重新编写整个应用以利用云供应商所提供的功能，这些挑战可能会让数字化最成熟的企业都不知所措。尤其在亚太地区，供应商的云技术与本地部署系统的集成是权衡服务采用时的一个主要考虑因素。

为了应对这些挑战，企业需要跨数据中心和云供应商的高级可编程应用交付服务，并且提供业务灵活性以支持平稳、成功的云迁移。企业需要一个统一的平台来支持他们在不同应用环境下为现有的应用和新的云原生应用持续交付和管理应用服务。

企业不能对云的兴起视而不见。但他们所能做的也只是确保其云迁移之旅安全、成功，为此他们需要保证选择的应用交付服务能够为每款应用（无论部署模式如何）提供以下三个重要方面：

1)可用性— 尤其对于关键业务工作负载，企业需要确保应用交付服务能够跨不同环境提供持续的应用可用性。

2)性能— 随着向广泛的设备按需交付内容的需求变得越来越迫切，应用交付需要得到优化（无论部署模式如何），以增强最终用户体验。

3)安全性— 由于企业遭受攻击和出现漏洞的频率越来越高，安全性成为了必需的核心应用服务之一，以确保当今应用和业务的安全。

试想一下，应用开发人员和 IT 部门通力协作，在云端快速开发并推出应用，从而帮助将业务部门客户从数千人增长至数百万人，同时确保与传统数据中心部署相同的可靠性、安全性和控制力。每家企业的云迁移之旅不尽相同，具体取决于自己的需求。作为一家领先的应用交付服务供应商，F5 如今正全力解决云迁移难题，以支持企业顺利完成数字化转型。