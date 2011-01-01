为高校云应用量身定制H3Cloud OS开创教育新模式

育人路上，创新不止！12月15日，新华三集团重磅发布H3Cloud OS教育版，通过提供统一的校园云服务门户，构筑完备的云运营体系，实现学校信息中心IT资源云化转型。

育人路上，创新不止！12月15日，新华三集团重磅发布H3Cloud OS教育版，通过提供统一的校园云服务门户，构筑完备的云运营体系，实现学校信息中心IT资源云化转型。H3Cloud OS教育版是为高校云应用场景量身定制的云操作系统，将高校信息化实践推进到一个新阶段。目前，天津大学率先使用了H3Cloud OS教育版，并取得良好效果。

高校网络与信息中心主要负责网络、智慧校园、邮件、OA等核心业务的统一管理，同时承担为校内二级部处、学院、科研机构提供业务托管服务的重要职责。随着业务发展，服务器数据不断增多，而传统的手动交付模式，自动化程度低、业务响应慢、维护管理难度高，在一定程度上制约着高校信息化发展。

在新华三集团看来，针对以上问题，实现IT资源云化是必要途径。新华三集团教育系统部总监徐继恒认为，云计算技术具有按需交付、自动化、弹性扩展的特点，能够很好的改变传统交付方式的不足，在实现资源自动交付的同时，解决安全隔离、维护管理等问题，在这个过程中，针对教育行业需求打造一个高效的平台就显得十分关键。

经过对教育行业用户IT现状、校园业务、资源交付流程等情况深入调研，新华三集团专门推出贴合教育用户云计算需求的云操作系统——H3Cloud OS教育版，能够充分满足高校场景IT资源需求。这一云操作系统提供了统一的高校IT服务门户，校园用户可根据需求申请云资源，同时针对高校用户IT水平差异，H3Cloud OS教育版将云平台分为云管理员、高级用户、基础用户、开放用户，满足不同IT能力用户使用习惯。

此外，高校用户还可以利用H3Cloud OS教育版进行用户注册、邮箱激活、随时了解资源到期情况，进行广告推送、完成审批流程等，真正让高校网络与信息中心建立良性的云运营模式。更为重要的是，H3Cloud OS教育版还能很好的兼容高校数据中心VMware、Hyper-v、KVM、Xen等计算资源池，将已经存在计算资源同步到云上，真正实现服务化交付。

目前，H3Cloud OS教育版已经在天津大学网络中心得到实践应用。利用H3Cloud OS教育版，天津大学构筑了安全可靠的云服务平台，为天津各二级部处、学院、科研机构、创新团队提供了按需获取、随取随用的云资源服务，同时还建立了符合学校实际情况的审批流程、计费体系，由此，天津大学信息化进程又往前迈了一大步。该校信息中心刘主任评价说：“H3Cloud OS教育版方便移动，很高解决了我们IT服务过程中遇到的困惑，有着很强的适用性。”

新华三集团教育系统部总监徐继恒表示，新华三作为业界领先的新IT解决方案领导者，在云计算、虚拟化等新领域不断开展广泛应用创新。此次推出的H3Cloud OS教育版是新华三在深度理解高校云建设需求的基础上，为高校云应用场景量身定制的云操作系统，这是新华三在细分行业创新的重要实践。

“教育兴国科技兴邦”，新华三正以厚积薄发的新IT之力继续推动中国教育信息化走向新的巅峰。徐继恒表示，未来，华三将用最好的技术、最好的服务继续为中国的教育信息化提供最好的支持，同时新华三也会不断开拓创新，结合各行各业发展需求，不断推出定制化的产品，推动全产业变革发展，带来新经济繁荣。