慧算账受邀2016中国互联网经济论坛，斩获两项大奖，论服务如何改朝换代

12月16日，由中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心等主办的“2016（第14届）中国互联网经济论坛”在北京JW万豪酒店盛大开幕。颁奖环节，慧算账在众多行业中脱颖而出，荣膺“2016年度中国互联网最受用户信赖企业财税服务品牌”金i奖。

12月16日，由中国科学院《互联网周刊》、中国社会科学院信息化研究中心等主办的“2016（第14届）中国互联网经济论坛”在北京JW万豪酒店盛大开幕。本届论坛以“服务体验即将改朝换代”为主题，汇集诸多互联网创新企业CEO、互联网创新战略领导人、投资界专家、市场研究及咨询行业学者及各大媒体，共同回顾2016市场变革和成功案例，一起交流未来互联网发展趋势与商业模式，表达创新理念与“服务至上”的主张。颁奖环节，慧算账在众多行业中脱颖而出，荣膺“2016年度中国互联网最受用户信赖企业财税服务品牌”金i奖，与此同时，大会还颁发了“2016中国互联网经济十大年度人物”金i奖，慧算账创始人兼CEO张述刚获此殊荣并发表了主题演讲。这无疑肯定了这位企业家及他的企业与产品模式为社会做出的杰出贡献。

回望2016，这个企业级服务呈扩增趋势的时代，2B应用热度续增，不失哗众取宠的聒噪。然而，用户体验才是真切所求。细分之下，慧算账选择做自己最擅长的事——为国内千万中小微企业提供靠谱的、有保障的一站式财税服务，以科技手段和人本关怀为核心，注重升级行业产能，提升用户体验。主论坛上，张述刚发表了“于小微中，寻大事业”的主题演讲，表示通过现代信息化服务手段，使传统的生产能力得以提升，促进行业升级，这是慧算账前行的目标也是价值所在。

企业服务的意义，归根结底是要通过软件、数据等手段，借助精细化管理，使企业节约成本、提升效率，促进企业管理水平的提高。这一点，不论是对于如今节奏越来越快的经济发展，还是对于企业的快速成长而言，都是不可或缺的。那么服务质量的高低就显得尤为重要。“用户是我们的上帝，用户是用脚来投票的。今天我们讲服务体验改朝换代，当用户以付费的形式来获取服务体验，这个过程中你与别人竞争力的比较是企业存活的关键。”慧算账服务的优势价值体现在三方面：性价比高、服务体验极佳、问题急速反馈。

价格亲民，较传统市场有明显优势，慧算账的代账价格是传统服务商的二分之一到三分之二，但并非搅动市场的恶性价格战。这样的价格后，慧算账依然可以做到保证高效与极佳的服务，并持久盈利和发展，正是因为找到了信息化技术与合理架构的平衡点，服务流程标准化，降低了服务成本，让利于用户。

“用户的使用体验或者交互体验，我们认为最重要的是人机交互和人人交互”，张述刚表示。通过重金量级研发团队、集成化管理和流程标准化处理方式，在用户端提供可视化、可溯源的实时账目查询和多渠道沟通工具，中小微企业可以通过 app 查看会计工作进度和相关财税图表，进行票据上传、数据下载等操作，并能随时通过app平台、微信、QQ等多渠道与会计方进行个性需求沟通，充分体验到友好智能的人机交互，也保证了过程有迹可循、有责可追。人人交互上，流程标准化极大提升了效率，采用多对一的服务模式，专人专项专环节，“建立强有力的内部运营体制和绩效体制保证服务的一致性、服务信息的不衰减”，服务体验升级。

在问题反馈方面，流程标准化也极大地提升了反馈速度，另一方面，对于记账报税的专业与安全，慧算账采用“用户无过免责制”，解决了传统代账无法给予用户安全感的问题，可谓服务体验再升级。

服务体验改朝换代，竞争力是企业存活的关键。时代起伏变化，注重用户服务体验是慧算账永恒不变的追求。慧算账始终记得，优质服务为客户带来的附加值是巨大的，慧算账给企业带来的服务价值，在传统代帐公司中难以想象。口碑，是对慧算账最佳的肯定。互联网经济论坛“金i奖”代表着全行业因互联网而升级重生的新经济产业的未来，代表对万物本质的追求探索，它向最卓越的创新以及创新背后的精神源泉致敬！每年“金i奖”所向，往往预示互联网领域的新兴大势。因为擅长，所以专业；因为用心，所以长久；因为简单，所以明晰。慧算账，简单你的财税！成就你的成功！