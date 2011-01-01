慧算账与氪空间、腾讯众创、企业盒子达成战略合作

作为互联网财税服务的领路人，慧算账一路走红，以一骑绝尘之姿，远超其他竞品，日益成为了外界关注的焦点。据悉，在企业级服务这片千里沃野中，慧算账不仅深受中小微企业的青睐，同时也吸引了一些顶级企业服务平台的目光。

作为互联网财税服务的领路人，慧算账一路走红，以一骑绝尘之姿，远超其他竞品，日益成为了外界关注的焦点。据悉，在企业级服务这片千里沃野中，慧算账不仅深受中小微企业的青睐，同时也吸引了一些顶级企业服务平台的目光。这不，日前，慧算账就与氪空间、腾讯众创空间、企业盒子等服务平台达成了合作，携手升级企业财税服务。

慧算账“牵手”氪空间，实现企业财税服务再升级。氪空间是我国知名的创业服务平台，为给入驻企业提供更好的服务，其在发展过程中，会高标准地邀请一些目前行业内已有口碑的服务商，随后再通过用户口碑和企业推荐不断扩大服务商范围，最终将通过客户评价遴选出名至实归的优秀服务商。换句话说，这儿集聚了“最优秀的服务提供商”。慧算账凭借专业的财税服务和良好的业内口碑，获得与氪空间“牵手”机会。此次合作双方将充分发挥各自优势，深度挖掘与分析企业用户的财税需求，为广大创业者提供更加标准化的财税服务。

慧算账“并肩”腾讯众创，助力创业企业享更优体验。春江水暖鸭先知。企业需要什么样的服务，入驻怎样的平台合适，创业者其实是最敏感的，也会做出最真实的反映。腾讯众创空间作为国内首个单体规模最大的创业综合体，其一直致力于为入驻团队提供最优质的合作对接、企业服务等众多支持，助力创业者实现创业梦想。能够走多远要看与谁同行，目前，腾讯众创已吸引了众多企业入驻，这其中不乏市场影响力较大的优质项目。慧算账此次能够“并肩”腾讯众创，不仅彰显了其在互联网财税服务领域的地位与价值，也意味着，慧算账代理记账模式为走向成熟迈出重要的一步。

慧算账“傍上”企业盒子，聚焦企业级服务市场。企业盒子专注于企业服务领域多年，致力于打造无竞价排名的优选企业服务商城。据了解，企业盒子的第三方服务征信背书能力，有科委，经信委，北京市中小企业服务平台，北京市众创空间联盟，及数家空间的强力背书。其在服务于中小微企业的同时，积极与企业服务领域优秀机构展开多纬度的合作，甄选优质服务商，从不同维度保证了服务质量。于慧算账而言，自正式迈步企业财税服务行业，其潜心耕耘，改善和升级整个企业财税服务的业态，为企业提供高性价比的服务，谱写了快速创新成长的传奇。双方能够携手合作，是希望能够企业服务市场上做更多尝试，为中小企业提供更有价值的服务。

一言以蔽之，慧算账得到众多企业服务平台的认可，并不是以单纯的客户数量增加为主要方面，更重要的是希望能够将企业服务由青睐数量转变为追求质量。大道至简，知易慧行。自正式迈步财税服务行业，到2016年深耕财税市场逐鹿全国，慧算账历经2年发展，其已经在北京、上海、广州、深圳、重庆开设了直营财税机构，全国区域运营机构数量超100家，覆盖了全国80多个核心城市。

附：慧算账业务覆盖城市名单（截止2016年12月）

北京、上海、广州、深圳、重庆、蚌埠、阜阳、合肥、马鞍山、芜湖、福州、厦门、兰州、东莞、珠海、柳州、南宁、贵阳、遵义、海口、保定、沧州、邯郸、廊坊、石家庄、唐山、邢台、张家口、安阳、鹤壁、焦作开封、洛阳、南阳、濮阳、商丘、新乡、信阳、许昌、郑州、大庆、哈尔滨、佳木斯、恩施、武汉、宜昌、衡阳、益阳、长沙、株洲、长春、常州、昆山、连云港、南京、苏州、无锡、徐州、扬州、镇江、九江、南昌、鞍山、大连、沈阳、西宁、德州、东营、济南、临沂、青岛、潍坊、烟台、淄博、太原、安康、西安、成都、眉山、绵阳、库尔勒、乌鲁木齐、昆明、金华、宁波