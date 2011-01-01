首都国际机场有望利用智能地勤调度网降低延误率

从2011年开始，首都国际机场就成为了旅客吞吐量排名全球第二的机场，为全方位提升民航服务质量，必须采用更加高效的信息化手段和管理工具，为航空地勤保障构建新技术。

随着《萨利机长》即将在国内上映，人们对于机场的起飞降落关注度大大提升。不过“拯救世界”的传奇英雄大多的只存在于电影中，在真实的机场工作中，航班调度决不能是步步惊心，不论天上，还是地下，机长们都离不开强大、智慧的网络技术支撑。

航班延误不单是雾霾作怪

按照目前数据统计，2016年首都国际机场的旅客吞吐量将首次跨越9000万人次大关，成为全球最繁忙的机场之一。随着机场业务量的快速增长，再加上“超级雾霾”随时光顾，机场的地面保障运行压力也在逐年加大。这些压力表现在如何实现航班准点率的提高、安全隐患的降低、旅客和航空公司对机场服务满意度的提高等方面。

图：首都国际机场旅客吞吐量目前全球第二

但是，因为自然天气变化、机械故障、流程复杂、地勤保障时间不能及时保障，数据采集质量差，通过语音对讲向上级汇报作业流程效率低下，容易出错的情况还是困扰着地勤工作人员。最重要的是，这些因素将导致上级指挥调度机构无法及时正确决策、引发重大服务质量问题，造成机场大量旅客滞留。

从2011年开始，首都国际机场就成为了旅客吞吐量排名全球第二的机场，每日航班进出港量1800架之多航班时刻一直都是“一刻千金”。而全方位提升民航服务质量，必须采用更加高效的信息化手段和管理工具，为航空地勤保障构建新技术。这包括：能够及时准确地进行地勤保障数据的有效回传，航空器飞行数据的快速回传，代替之前采用传统纸质和U盘拷贝的痛苦，从而提高指挥调度的效率，促进资源的使用效率；在业务过程中收集数据，进行统计分析、大数据分析以提供决策依据；实现应急信息发布、保障岗位接收、应急预案查阅、现场移动视频联动监控，为决策者提供更加及时有效的应急信息。

携手锐捷打造高可靠地勤调度网

作为中国数据通信解决方案领导品牌，锐捷网络是民航机场无线专网建设的推动者和无线地面指挥调度网的实践者，一直致力于打造“让民航机场更安全、更高效、更便捷、更环保”的专业解决方案。针对首都国际机场的业务需求，锐捷网络推出了极简、高效、低TCO的机场无线智能指挥调度解决方案，通过提供高可靠性、扩展性、安全性，为航空公司、机场运营及相关驻场单位提供了全程移动数据保障能力，形成了多媒体可视化的调度闭环。

图：锐捷无线AP在首都国际机场

图：首都国际机场正对锐捷Wi-Fi进行信号质量测试

锐捷Wi-Fi与“787梦想客机”对接成功

近期，锐捷机场无线指挥调度网解决方案已经在北京首都国际机场（T3、T2、T1）成功落地。2016年10月，无线终端已与国航波音B787飞机对接测试成功。通过锐捷网络专业团队的共同努力，为机场和航空公司等业务单位提供了新一代的保障平台，帮助首都国际机场业务单位实现了数字化调度，降低了业务差错概率，更提升了地面服务指挥调度效率和监控效率。

图：与国航波音B787-9梦想客机对接测试成功

负责该项目的相关领导表示：利用高质量的Wi-Fi网络和后台资源，机场实现了资源合理利用、管理扁平化精细化、降低运行成本等巨大价值，此外，通过调度指令精确传递，保障环节准确采集，也大大提升了人员绩效，为决策提供有力的数据支撑，向最终实现智慧机场运营迈出了扎实的一步。