华为大连软件开发云上线，打造软件云生态，加速软件产业升级 

2016年12月22日，2016华为大连软件开发云上线大会在大连市成功举办，华为在会上发布了软件开发云平台，面向软件企业、高校和开发者提供云端研发工具服务。同时共同探讨软件产业升级转型的挑战，利用云的优势提升软件企业的研发效率与竞争力。

2016年12月22日，2016华为大连软件开发云上线大会在大连市成功举办，吸引了近千余名政府和软件企业高层、教育行业精英、开发人员、媒体、意见领袖等出席。在本次大会上，华为发布了集华为研发实践、前沿研发理念、先进研发工具为一体的软件开发云平台，面向软件企业、高校和开发者提供云端研发工具服务。同时大会围绕“云智软件，众享未来”为主题，共同探讨软件产业升级转型的挑战，利用云的优势提升软件企业的研发效率与竞争力。工信部信息化和软件服务业司巡视员李颖，辽宁省工信委副主任陈汝义，大连市人民政府副市长刘岩，华为公司高级副总裁、首席信息官陶景文，企业云业务部总裁杨瑞凯，沈阳代表处代表赵瑞峰等出席上线仪式。

软件开发云正式上线仪式

软件开发云是基于华为研发云的成功实践经验，通过云服务的方式面向中小软件企业、软件外包企业、双创企业、互联网企业、高校和广大的软件开发者提供一站式云端DevOps平台。开发团队基于云服务的模式按需使用，随时随地在云端进行项目管理、配置管理、代码检查、编译、构建、测试、部署、发布等，软件开发更加简单高效，开发者能够专注快速创新和应对永无止境的需求变化，大幅提升个人和团队的交付能力和效率，帮助企业提高竞争力。

大连市把软件和信息技术服务业作为其支柱产业，软件和信息技术服务业产业规模已经超过1500亿元，软件企业达到2000余家，从业人员近24万人，5所专门的软件学院，近200所软件人才教育培训机构，有非常完善的人才培养体系，软件基础夯实。2015年6月16日大连市政府与华为公司签约合作，共建软件云服务平台，目前，华为大连软件开发云已经服务本地软件企业200多家，支撑1100多个软件开发项目，每天有超过7000个开发者在线使用。

大连市副市长刘岩发言

大连市副市长刘岩表示“今天是大连软件和信息产业发展的一件大事，也是大连市政府与华为公司战略合作的一项重要成果，经过一年多的共同努力，华为大连软件开发云正式向全球发布，标志着大连和华为的战略合作，进入了崭新的阶段。一年多来华为大连软件开发云的用户涵盖了软件企业、制造业企业、培训机构和高校等，平台运行效果良好。与华为的合作，不仅是软件开发云平台的重大项目引进，也是助推中小软件企业业务向云端转型，促进大连软件产业由软件制造向软件创造转型发展考虑；对于打造大连软件开发云生态，聚合产业链上下游合作伙伴，提升大连软件服务业的竞争力，推动软件和信息产业的转型升级，具有重要的意义。大连市委市政府高度重视与华为公司的合作，未来将加快推进云计算基础设施建设，培育大连云计算服务产业与市场。

华为公司高级副总裁、首席信息官陶景文发言

华为公司高级副总裁、首席信息官陶景文说 “华为是全球领先的ICT解决方案提供商，华为企业云在云服务领域有丰富的运营经验和品牌影响力。软件开发云，就是开放华为在研发领域多年积累的工程能力和优秀实践，近几年，华为进一步把积累的经验、理念和工具进行整合，打造成一套端到端的研发云，大幅度提升了整体软件研发的效率：以前每个月1亿行代码的编译时间，由原来的25分钟缩短到7.5分钟，版本级的编译速度由94分钟缩短到31分钟。我们希望跟更多的软件企业和开发者合作，帮助中小软件企业和开发团队构建面向未来的竞争力，共同打造云时代的软件产业链；同时与各个高校合作，帮助学校创新软件教学模式，给学生提供一个实操平台，让高校培养出更符合市场需要的软件人才，提升中国软件产业的整体竞争力。”

当前，云计算、大数据、移动互联网、人工智能、虚拟现实等新技术的快速发展，带动物联网、智能制造、机器人、无人驾驶等一批新业态的蓬勃发展，新业务、新模式对软件产业提出新的要求，企业迫切需要云化、服务化和智能化的软件。敏捷开发、跨地域协同、自动化部署、灰度发布成为软件交付的新常态，软件研发急需轻量化、服务化、云化、社交化、智能化的新型研发工具平台。人类正在进入智能社会，大量依赖数据处理的新业态正在出现，软件的价值会越来越大。软件开发云是华为企业云面向软件开发团队提供的智能化软件研发管理平台，将帮助软件企业、开发者、高校等提升研发效率，提升竞争能力，丰富软件产业生态，加速软件产业的转型升级。