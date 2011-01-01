Relay2基于Wi-Fi打造边缘计算平台助力企业IT增值

在看到边缘计算的应用潜力下，不同的厂商选择了不同的边缘计算切入视角。近日，Relay2携边缘计算云方案参加中国移动全球合作伙伴大会，Relay2选择基于Wi-Fi的边缘计算引发关注。

边缘计算近来成为IT行业的热词，顾名思义，边缘计算是在数据产生的源头或者网络边缘进行计算，它和云计算的理念恰好相反，不过两者并不是替代关系，而是相互协同，共同使能业务。

如果总结边缘计算到来的必要性，不妨来看一组数据，根据思科的分析，到2019年，由人、机器和物产生的数据将达到500ZB（1ZB约等于1万亿GB），到2020年，物联网连接数将达到500亿。无疑，如此庞大的数据将成为网络的重负载，在很多场景中，数据产生后需要非常快的响应时间，单纯依靠云计算并不足以对其支持。

用一些现实中的数据进行阐述更为明了，以波音787为例，它每秒将产生大约5千兆字节的数据，但想要这些数据跟地面进行传输并实时返回运算结果并不可能。再以车联网的汽车来说，每秒会产生1千兆字节的数据，需要实时处理以便车辆做出正确的决策，想要用云满足需求也不太可能。

当然，这种可以预见的现实中的场景会有很多，尤其是物联网时代的到来。这些情况下，需要在网络边缘处增加计算能力，缩短端到端时延，提升数据处理效率，降低对网络的压力。

Relay2选择基于Wi-Fi构建边缘计算平台

在看到边缘计算的应用潜力下，不同的厂商选择了不同的边缘计算切入视角，例如以思科为代表的公司提出在企业网的路由器节点扩展计算能力，移动通信厂商则选择在4G／5G的基站设备中扩展相应的计算能力。近日，Relay2携边缘计算云方案参加中国移动全球合作伙伴大会，Relay2选择基于Wi-Fi的边缘计算引发关注。

Relay2公司一直致力于基于Wi-Fi接入打造边缘弹性计算平台的产品开发。之所以选择Wi-Fi接入支持弹性计算平台，一方面是因为大多数企业场景下，Wi-Fi已经成为企业无线接入技术的必选， 市场和用户广泛接受，成为用户触网的重要入口。另外，Relay2在Wi-Fi接入网络方面实现了Native Cloud架构，去除传统的AC物理节点，支持分布式AP设备实时动态交互和无线协同，这种架构可以充分利用云平台的优势，简化对边缘计算平台承载业务和数据的远程控制和管理。最后，在一个企业实际的网络中，通常会部署多台Wi-Fi设备，这些设备之间可以协同工作，形成一个分布式存储和计算的资源池，极大的扩展在边缘承载应用的广度和深度。

开放性和弹性也是商业成功的关键，通过统一的架构提供开放的通用平台，提供SDK/API实现和企业应用与管理的快速集成和业务托管，通过云端可以部署、加载、管理、集成企业应用。降低管理和运营成本的同时，帮助企业构建一个云端可定制的高效边缘计算系统，对于企业IT网络和业务管理至关重要。

降低云端压力 Relay2弹性接入云为IT增值实践

基于该边缘计算平台，Relay2积极与各个合作伙伙伴和客户一起创新。结合不同行业客户的特点，目前集成并提供了包括移动增值应用下发、在线互动广告、VPN、DPI，超清视频点播／组播、互联网内容加速、非经场所数据安全，以及二代身份认证识别等功能，高性能轻巧的产品和边缘计算业务平台业为企业客户带来了切实的商业价值。

Relay2亚太区副总裁吕威表示：“面对企业迫切的数字化转型需求，我们倡导‘业务应用交付在边缘，管理在云端’的模式，与纯云端的模式相比，业务应用在边缘交付不仅可以显著降低云端的压力，还可以实现毫秒级低延时以及更高的网络带宽，能够保证网络传输效率以及稳定性，特别适用于数字营销、视频监控、智能家居等业务场景。”

Relay2弹性接入云的商业价值已经体现，以零售连锁行业举例，它不仅简化了门店网络和业务部署的复杂性以及对IT驻场人员的要求，同时云平台可以帮助连锁企业在总部一站式对所有门店的数据、网络、业务进行集中管理。不仅如此，支持分布式存储和计算的弹性边缘平台，还可以充分利用店内电子屏幕，通过数据分析、内容缓存、远程管理帮助企业高效进行数字化营销。

所以，有了Relay2，集成边缘计算能力的Wi-Fi网络不再仅仅是企业网络基础平台，更可以作为企业的数字化IT基础设施的重要组成部分。它为业务的创新、IT的增值发挥巨大价值。