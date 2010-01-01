企业上云，不容有惑 品高云V7.0正式发布

在广东，向来有“冬大过年”的说法。但12月21日，在冬至这一天，以《企业上云，不容有惑》为主题，一场红红火火的品高云V7.0新品发布会在广州四季酒店如期举行。

ZD至顶网网络频道 12月23日 综合消息： 在广东，向来有“冬大过年”的说法。但12月21日，在冬至这一天，以《企业上云，不容有惑》为主题，一场红红火火的品高云V7.0新品发布会在广州东方宾馆如期举行。原计划400人配额的发布会内涌入了超过700名嘉宾。在偌大展厅内，他们像逛庙会一般，逐一参观21个品高云产品、解决方案、以及合作伙伴展台。

品高云不负所托 迎接新时代挑战

14点，大会正式开始，尽管会场已经临时扩容至600座椅，依然有不来宾依墙而立，他们只想知道，历经多年打磨，完成七个商用版本迭代的品高云将带来什么。品高云创始人之一，公司副总裁周静代表公司高管在开场演讲中热情欢迎各位来宾，她说，“在这样忙碌的年底能来到这里的，都是铁粉、都是同志，都是真爱！感谢大家！”

品高云副总裁周静

“8年前，品高的一个小团队，看到了也震惊于亚马逊可能带来的巨大颠覆，也看到了这给予中国的IT人一次二十年一遇的巨大机会，开始写下了品高云的第一行代码。从2010年，品高云发布第一个版本开始，我们就致力于站在企业角度，而不是产品角度为企业上云而努力。今天，我们可以很有信心的给大家汇报，给一直支持鼓励我们的用户汇报，这条路，是对的。”

“很多人在走，有人取巧，因为有开源的各种Stack；有人明修栈道、暗度陈仓，以软件之名销售着各种更加昂贵的一体机；有人呼啸而来，以降维之名，用更加垄断的方式绑架客户，很多人怀疑，是否我们还能以这样的方式走下去。”

“今天”，周静表示，“让我们感谢他们：广州地铁、越秀集团、腾讯、科大讯飞、深圳公安、中山大学、华南理工大学、海南大学…他们在最开始的时候帮助这个不知名的中国云BingoCloud成熟、完善、经受数千台服务器、经年累月的考验。我想，品高云的使命很简单，就是不负所托，用技术和服务帮助大家实现自身的价值、迎接新时代的挑战！”

入云的四大业务场景及演进趋势

云计算发展到今天，它的概念已经从单纯的几个技术名词，变到现在跟我们息息相关的科研技术，包括移动信息化，包括微服务，包括机器学习......同时我们也发现，用户的需求趋向场景化，单纯某一项技术可能无法解决用户的业务问题。

品高云产品总监邱洋表示，诞生于2010年的品高云是先发优势的，表现在品高云除了安全合规的、完整的基础构架技术外和IaaS技术外，还拥有原生IaaS+功能（包括大数据分析、弹性伸缩、负载均衡、云资源编排、数据库、软件仓库、应用托管、应用部署等）和超过50项的客户个性IaaS+功能（WAS服务、Oracle服务、转码/点播服务、HPC服务、3D渲染服务、灾备服务、IPS服务等）——这使得我们更有帮助用户解决上云过程中的各种问题的底气。

在服务超过150+大型企业和政府用户过程中，品高云发现用户入云的诉求主要集中在如下四个场景——开发测试，运行生产，集团服务，大数据、科研，与此同时，它们也表现出明显演进趋势表现在：趋势1：开发测试正在被移动信息化改变；趋势2：生产云红利向云外扩张；趋势3：集团IT模式向云运营商演进；趋势4：大数据、科研不仅仅需要计算/存储能力。

邱洋表示，随着品高云V7.0的发布，品高云容器服务、灾备服务、AWS公有云纳管、机器学习服务等升级或全新能力将全面交付客户，进一步使得云平台成为IT运营的有力支撑。

会中，品高云客户广州地铁信息管理部总经理 姚世峰，西科大信息网络中心副主任 姚军分别分享了轨道交通和教育行业的入云经验，互联港湾CEO 任志远作为品高云战略合作伙伴也分享了与品高云强强联合下的混合云布局之道。

值得一提的是，本次发布会中品高云推出的吉祥物大白，拥有红鼻子大耳朵的大白熊受到了参会观众的热烈追捧。其实，在寒冷的冬日，温暖可靠的大白，就是品高云希望传递给用户的全部情感的表达。

除了互联港湾，鼎甲、宏杉、盛科网络、亚信安全、鲁邦通物联网、微云、亚信安全等品高云合作伙伴也参与了本次发布会。



