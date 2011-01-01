Relay2边缘计算助推万物互联时代“大连接”

随着万物互联趋势的快速发展，接入网络的智能设备将出现爆发式增长，各种网络业务也将迎来融合创新的契机。那么，企业该如何应对“大连接”趋势下网络挑战，推动业务创新？

在近日举办的中国移动全球合作伙伴大会上，“大连接”成为高频热词。中国移动董事长尚冰在会上特别指出：“通信网络加速向软件化、云化、智能化等方向发展，信息通信领域传统意义上的边界已经越来越模糊，跨界融合创新的生态重构日趋明显。”

随着万物互联趋势的快速发展，接入网络的智能设备将出现爆发式增长，各种网络业务也将迎来融合创新的契机。那么，企业该如何应对“大连接”趋势下网络挑战，推动业务创新？

【Relay2参展中国移动全球合作伙伴大会，通过基于WiFi的企业级分布式边缘计算平台助推万物互联时代“大连接”】

“大连接”背景下网络业务创新迎来挑战

在万物“大连接”的时代，网络连接对象将从人、家庭、企业扩展到万物，连接规模将成倍增长，在多个垂直行业领域创造巨大的市场空间，连接规模的快速提升和连接价值的创新拓展将给企业带来巨大的发展机遇。麦肯锡预测，到2020年，万物互联将在全球的交通、健康、金融等九大行业创造超过一万亿美元的新增市场规模。

万物互联在驱动商业价值创新的同时，“大连接”也会导致企业的网络面临极大的压力。首先，接入网络的设备数量将会呈几何式增长，很多设备都要求随时随地的保持连接。其次，“大连接”时代不乏视频监控、AR/VR应用等对网络延迟、网络带宽要求极高的应用，其将产生海量的数据，如果这些数据都要上传到云端进行存储与处理，不仅给云端带来巨大的压力，也将催生高额的IT成本。

在应对网络流量暴增带来新挑战的同时，企业用户更关心的是如何利用网络来提升商业价值。在金融行业，银行普遍希望利用用户等待所产生的碎片化时间，为用户提供广告宣传、互动营销、业务办理等更多的增值业务；在展会上，展会服务商则希望通过网络来提供展商信息、展会信息咨询等服务。企业需要的不仅仅是为用户提供接入服务，而是需要具备构建安全性、弹性、开放性的网络架构，将IT的网络中心转换成为应用的创新中心，以及商业价值的“催化剂”。

Wi-Fi边缘计算驱动商业创新



为了分担万物互联时代产生的海量数据，移动边缘计算的概念应运而生，其可以把无线网络和互联网技术有效融合在一起，通过在无线网络侧增加计算、存储、处理等功能，并通过无线API开放无线网络与业务服务器之间的信息交互，构建开放式的平台以承载应用。IDC的数据显示，到2020年，全球将有超过500亿的终端和设备联网，超过50%的数据需要在网络边缘侧进行处理和分析。

【在“大连接”的背景下，万物互联的世界需要边缘计算】

Relay2亚太区副总裁吕威表示：“由于大多数物联网、视频监控类应用发生在本地局域网范围内，因此部署于Wi-Fi网络侧的边缘计算产品是应对物联网挑战的一个重要手段。这不仅可以充分利用局域网大带宽、低延时的优势，给用户带来更好的网络应用体验，还将大量数据转移到本地来进行处理，从而极大缓解移动接入网的带宽压力，促进网络融合。”

面向亟需对网络架构进行重塑的企业用户，Relay2提供了基于Wi-Fi的企业级分布式边缘计算平台，其具备强大的分布式AP设备，可以实现实时动态交互和无线管理，将物联网、AR/VR、视频监控等应用产生的海量数据转移到本地处理，可以缓解移动通信网以及云端的压力。此外，通过开放的通用平台提供SDK/API接口，实现和企业应用与管理的快速集成和业务托管，通过云端部署灵活加载、管理、集成企业应用，帮助用户开发更多基于Wi-Fi网络环境的应用，实现创新业务增值。

对于商业零售 、银行、会展、仓储等不同行业客户来说，Relay2企业级分布式边缘计算平台可以帮助消费者快速接入免费的Wi-Fi网络、增加用户黏性。另外，平台还可提供移动应用分发、在线互动广告、VPN、DPI，帮助用户拓展业务应用、提升网络价值。