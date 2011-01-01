2016年最酷的十大物联网初创公司

物联网正在逐渐发展成为一个有利可图的市场——初创公司们希望涉足像应用开发、家庭自动化和连接工厂等物联网使用实例中。从Afero到Foghorn Systems，下面是2016年最酷的10家物联网初创公司。

ZD至顶网软件频道消息：物联网正在逐渐发展成为一个有利可图的市场——初创公司们希望涉足像应用开发、家庭自动化和连接工厂等物联网使用实例中。

像思科、Intel Capital和Qualcomm Ventures这样的投资方都意识到物联网的潜力。对物联网初创公司的风投达到了历史最高水平——根据来自市场调研公司CB Insight的报告，2016年第一季度的投资达到8.46亿美元，高于去年同期的6.8亿美元。

从Afero到Foghorn Systems，下面是2016年最酷的10家物联网初创公司。

Afero

CEO: Joe Britt

连接产品是个好主意——但是如果WiFi出故障的话很多产品就无法正常使用了。位于加州洛斯阿尔托斯希望解决这个问题。

Afero创建于2015年，专注于让开发者更容易地安全连接物联网设备，并推向市场。这家公司为边缘设备、中枢、安全云和开发者工具提供模块，让物联网设备开发者可以专注于开发设备，同时为物联网服务和自动化打下基础。

5月，Afero在A轮融资中获得2030万美元。

Ayla Networks

CEO: David Friedman

Ayla Networks在各种市场——包括家用电器、HVAC系统、热水器、家用防火和安全产品——面向物联网制造商提供一款端到端的平台。这个平台包括Ayla Embedded Agents、Ayla Cloud Services以及Ayla Application Libraries，为连接产品推向市场提供了一套完整的解决方案。

这家位于加州圣克拉拉的公司创建于2010年，宣布在6月的C轮融资中获得3900万美元，由设计制造商3NOD和Ants Capital领投。Ayla Networks表示，他们将利用这笔资金向海外扩张，包括着在日本和台湾设立办公室。

Bayshore Networks

CEO: Mike Dager

Bayshore Networks希望专注与一个客户和合作伙伴越来越关注的物联网领域：工业安全。

该公司基于云的软件Bayshore IT/OT Gateway会保护工业企业免受基于互联网的攻击。这款产品为IT部门提供了对操作技术基础设施、网络、应用、机器和员工的关键可见性。

该公司创建于2012年，5月宣布在A轮融资中获得来自Trident Capital Sybersecurity和现有天使投资方的660万美元资金。

Filament

CEO: Eric Jennings

创建于2012年的Filament凭借区块链技术涉足物联网安全应用领域。

Filament提供了一个分散的物联网软件堆栈，利用比特币区块链，让设备可以在公共分类账上保存唯一的身份——这样他们就可以确保安全的通信。在硬件方面，Filament现在提供低功耗的节点将现有机器基础设施和工业基础设施连接到网络中。

2015年Filament在由Bullpen Capital领投、还包括Verizon Ventures的A轮融资中获得600万美元。

FogHorn Systems

CEO: David King

FogHorn Systems通过自己的“边缘智能”软件提供的解决方案面向OEM、系统集成商和垂直市场的客户，例如智慧城市、医疗、零售和制造。

该软件平台在本地边缘环境中利用机器学习来防止机器（例如工业泵或者风力涡轮机）发生灾难性故障。该公司还提供一款可扩展的边缘分析平台，实现对来自工业机器的传感器数据进行实时的现场流处理。

FogHorn Systems创建于2015年，7月宣布在A轮融资中获得1200万美元，公司首席执行官David King表示，将会利用这笔资金开发适合于工业合作伙伴和商业合作伙伴的物联网系统。

IFTTT

CEO: Linden Tibbets

IFTTT是“If This, Then That”的缩写，专注于连接网络服务，并涉及消费者家庭自动化市场。

这家位于加州旧金山的公司能够让客户使用简单的条件命令，将他们喜爱的服务与连接设备结合到一起。例如，用户可以利用IFTTT获得带有天气预报的叫醒服务，或者可以在车辆进入车道时自动打开车库门。IFTTT应用目前兼容家庭智能中枢产品，例如Amazon的Echo。IFTTT还表示，开发者现在可以将他们的定制服务直接集成到他们的应用中。

K4Connect

CEO: F. Scott Moody

K4Connect创建于2013年，利用物联网的力量帮助老年人和残疾人。

K4Connect位于北卡罗来纳州罗利，其解决方案K4Community旨在连接老年人的生活社区，改善老年人的生活条件。该解决方案利用传感器实现“有响应的家庭”，这样可以根据用户偏好自动调节温度和灯管。该公司的物联网平台还可以让用户追踪他们的健康情况，通过一个互补的移动平台与家人保持联系。10月Intel Capital宣布将会投资K4Connect。

LitBit

CEO: Scott Noteboom

LitBit的目标是将旧系统与已经连接到物联网的智能设备进行整合。该公司称自己的RhythmOS软件可以将系统语言转移为更通用的机器语言——让客户构建应用这样系统就可以更有效地协同工作。

这家位于加州圣何塞的公司创建于2013年，创始人Scott Noteboom是一位曾在苹果和雅虎工作过的数据中心资深人士。LitBit在5月宣布在A轮融资中获得7亿美元。

Swim.it

CEO: Rusty Cumpston

Swim.it从应用开发的角度涉足物联网。Swim.it称自己是“一个由物联网老兵构建的物联网游戏规则改写者”，面向开发者、ISV和系统构建商提供一款基于云的、实时的应用开发平台。这家位于加州圣何塞的初创公司创建于2015年，称目标是为开发者提供他们构建和扩展实时协同应用所需的一切。

WigWag

CEO: Ed Hemphill

位于德克萨斯州奥斯汀的WigWag创建于2014年，专注于家庭自动化市场，其开源平台可以安全地连接家庭中的智能设备和IP网络。

WigWag这款系统中的Relay，为用户提供了将智能设备结合到一起所需的工具，以及让客户快速控制和编写基本规则的移动应用或者桌面应用。WigWag支持一系列平台和协议，例如Belkin WeMo、Philip Hue、GE Switch以及Alexa。该公司在2月的种子轮融资中获得来自CSV Venture Capital的317.5万美元，并称将把这比自己用于产品开发、开发和市场团队的扩张。