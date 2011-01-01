华为企业云与多家合作伙伴战略合作 加速软件开发云发展

在“2016华为大连软件开发云上线大会”华为企业云与大连华信计算机技术股份有限公司、亿达信息技术有限公司、英特工程仿真技术（大连）有限公司、辽宁维森信息技术股份有限公司、大连理工大学、大连海事大学分别签订了云计算战略合作协议。

2016年12月22日，在“2016华为大连软件开发云上线大会”华为企业云与大连华信计算机技术股份有限公司、亿达信息技术有限公司、英特工程仿真技术（大连）有限公司、辽宁维森信息技术股份有限公司、大连理工大学、大连海事大学分别签订了云计算战略合作协议。工信部信息化和软件服务业司巡视员李颖，辽宁省工信委副主任陈汝义，大连市人民政府副市长刘岩，大连华信计算机技术股份有限公司总裁王悦，亿达信息技术有限公司CEO郑时雨，英特工程仿真技术有限公司总裁张群，辽宁维森信息技术股份有限公司董事长兼总经理李国义，大连理工大学校长助理罗钟铉，大连海事大学副校长刘正江，华为公司高级副总裁、首席信息官陶景文，企业云业务部总裁杨瑞凯，沈阳代表处代表赵瑞峰等出席了本次签约仪式。

华为企业云与大连华信计算机技术股份有限公司在云计算领域达成战略合作。大连华信计算机技术股份有限公司是一家面向全球客户提供领先的应用软件产品、信息服务及行业解决方案的IT企业，是中国软件出口领军企业，也是国内IT解决方案核心提供商，致力于成为“世界一流的IT服务及解决方案提供商”，华为企业云将结合大连华信在智慧城市和智能制造解决方案的优势，双方将在智慧城市和智能制造解决方案打造、城市云市场拓展、企业云市场拓展、软件开发云生态建设等领域展开合作，共同构建国内领先的基于云服务模式的智慧城市和智能制造领解决方案。

在云计算领域，华为企业云与亿达信息技术有限公司达成战略合作关系。亿达信息技术有限公司是一家聚焦客户体验、为行业客户、企业客户及终端客户提供创新型的整合IT服务公司。亿达信息技术有限公司通过创新的技术和专业化的IT解决方案与服务体系，形成了具有竞争力和高附加值的业务核心，帮助用户不断提升运营效率、降低运营成本。基于亿达信息技术有限公司在智慧城市领域的技术和解决方案、在政府客户资源、企业领域资源等的优势，以及华为企业云在云服务领域的品牌、技术、服务、网络覆盖等方面的优势，双方将在智慧城市解决方案打造、城市云市场拓展、企业云市场拓展、软件开发云生态建设等领域展开合作。

华为企业云与英特工程仿真技术（大连）有限公司在工业仿真云方面达成战略合作，英特工程仿真技术（大连）有限公司是一家国际型的工程仿真软件研发公司和高端仿真技术服务供应商，是“大连仿真产业园”的发起单位和国内CAE软件自主研发领军企业。工业仿真已经被世界上很多企业广泛地应用到工业的各个环节，对企业提高开发效率，加强数据采集、分析、处理能力，减少决策失误，降低企业风险起到了重要的作用。通过英特仿真领先的仿真技术与应用软件和华为企业云成熟完备的IT基础设施云服务能力，双方在工业仿真领域展开全方位的合作。

在智慧城市领域，华为企业云与辽宁维森信息技术股份有限公司达成战略合作，共同打造城市云及企业云、行业云。辽宁维森信息技术股份有限公司是一家依托辽宁工业大学雄厚的技术基础和文化底蕴，专注于IT服务的高新技术企业。辽宁维森提供智慧城市整体解决方案、承担智慧城市工程建设实施、落地服务和运营服务。基于辽宁维森在智慧城市解决方案、拥有的优质政府客户资源、优质大企业客户资源等优势，以及华为企业云在“云计算服务”方面的品牌、技术和全国政府客户资源方面的优势，共同构建国内领先的基于云服务模式的智慧城市解决方案，共同拓展智慧城市市场、城市云市场、企业云市场。

华为企业云与大连理工大学在软件开发云领域达成战略合作。大连理工大学是中央直管、教育部直属的副部级全国重点大学，中国著名的“四大工学院”之一，国家“985工程”、“211工程”、 “卓越工程师教育培养计划”、“国家大学生创新性实验计划”和“111计划”重点建设的大学。软件开发云是面向软件开发者提供的软件开发云平台，即开即用，随时随地在云端进行项目管理、配置管理、代码检查、编译构建、测试、部署、发布等，让开发者快速而又轻松地开启云端开发之旅。基于华为在软件开发云领域的技术优势和大连理工大学在科研创新、人才培养、软件教学上的优势，双方确立合作伙伴关系，共同推广软件开发云平台，促进高校人才交流与培养，共同探索人才培养机制和方式。

华为企业云与大连海事大学在软件开发云领域达成战略合作。大连海事大学是交通运输部所属全国重点大学，是国家“211工程”重点建设高校，是中国著名的高等航海学府，是被国家海事组织认定的世界上少数几所“享有国际盛誉”的海事院校之一。软件开发云是集研发实践、前沿研发理念、先进研发工具为一体的研发云平台，提供端到端的集成工具链，适用于各种软件开发应用场景。基于华为在软件开发云领域的技术优势和大连海事大学在科研创新、人才培养、软件教学上的优势，双方通过联合举办创新大赛、软件开发云实践讲座等，共同来推动软件开发云的发展。

华为企业云的战略定位是坚持以客户为中心，聚焦IAAS，聚合SAAS，上不做应用，下不碰数据，专注于打造专业、安全、可信的云基础设施服务，做创新云技术的提供者，我们希望成为数字社会和智能社会发展进程的推动者。目前，华为企业云已经与全国30多个城市签订了战略合作，和500多家来自智慧城市、大数据、媒资、金融、物联网、智能制造、电商服务、医疗健康、农业、现代服务业等领域的产业链相关企业形成了合作伙伴关系。华为企业云将汇聚政府、产业链相关企业、云应用提供商、集成商、服务商的需求，提供一个资源共享、合作共赢的服务平台，逐步构建云计算产业生态圈，与合作伙伴一起共同拓展云服务市场，为合作伙伴提供技术扶持、市场资源、服务支持、品牌营销等多方面的支持，联合更多合作伙伴，共同促进云计算产业的快速健康发展。