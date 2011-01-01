Mellanox CEO:做最好的网络公司 

2017年Mellanox在HPC市场和以太网同时发力，确保业务继续保持增长，而2017年下半年200Gb/s InfiniBand和以太网产品的推出将为这一目标的实现奠定坚实的基础。

ZD至顶网网络频道 12月26日 综合消息： “今天HPC业务在我们整体业务中占比只有40%，在几年前还是70%。不是因为HPC业务收入下降了，而是因为其他业务增长超过了HPC。”Mellanox 公司创始人、总裁兼CEO Eyal Waldman在接受记者采访时表示。12月20日，冒着京城今年以来最严重的雾霾，Eyal Waldman来到了北京。他说，中国现在是Mellanox最重要的市场之一，这里有很多重要的客户，他必须来。

Mellanox 公司创始人、总裁兼CEO Eyal Waldman

Mellanox成名于InfiniBand——这是HPC的重要组件之一，用于保持HPC集群之间的高速互联。作为InfiniBand的领导者，Mellanox在HPC市场有着非常高的市场占有率，在最近发布的HPC TOP 500排行榜中，有194台HPC系统采用了Mellanox公司的网络，可见其在市场地位。

Eyal Waldman介绍说，2017年Mellanox在HPC市场会继续发力，确保业务继续保持增长，而2017年下半年200G每秒的InfiniBand产品的推出将为这一目标的实现奠定坚实的基础。

“200Gb/s InfiniBand的推出将确保我们的产品领先竞争对手一步。接下来我们还要在网络性能上继续提升，来加大我们与竞争对手之间的差距。”Eyal Waldman说。

除了HPC之外，以太网领域也已经成为Mellanox又一个业务增长点。“在以太网领域，我们提供芯片、网卡、交换机，同时，我们还有远程互联的设备，可以实现跨数据中心的互联。整体上，我们提供数据中心内部和数据中心与数据中心之间的完整的交换的解决方案。”Eyal Waldman表示。

Eyal Waldman说，2017年也会推出200Gb/s的以太网交换机。而且，与其他厂商的产品相比，Mellanox的产品主要卖点除了更高的性能外，还有就是其开放性，也就是用户可以用第三方的交换机管理软件，也可以去做进一步的编程去控制Mellanox的产品。

当然，Mellanox的产品无论是InfiniBand还是以太网产品，都支持计算的卸载功能（Offload）——这也是Mellanox一直在着力研究的，将是区别其他竞争对手的一个突出特点。所谓计算卸载就是把部分计算功能从传统的CPU转移到网络设备的芯片中，比如一些简单的数据处理和聚合功能。为了强化这一能力，Mellanox甚至还收购了芯片厂商EZchip。

面向未来，Eyal Waldman说，数据正在爆炸性增长，企业需要更高的传输速率、更高带宽，这会给Mellanox提供一个更大的市场。

“过去3年来公司一直保持30%的增长，未来公司将继续保持这种增长态势。Mellanox的目标是保持成为最好的一家网络公司，为此我们会不断增强我们的网络处理能力，让网络传输速度越来越快，网络本身的处理能力越来越强。”Eyal Waldman表示。