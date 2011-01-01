华为携手伙伴发起NFV-ITI联盟 共同推进NFV顺利商用

近日，华为、思科、爱立信、诺基亚四家企业共同宣布签署关于发起NFV-ITI（Network Functions Virtualization Interoperability Testing Initiative 以下简称NFV-ITI）的谅解备忘录。

ZD至顶网网络频道 12月28日 综合消息：近日，华为、思科、爱立信、诺基亚四家企业共同宣布签署关于发起NFV-ITI（Network Functions Virtualization Interoperability Testing Initiative 以下简称NFV-ITI）的谅解备忘录，旨在帮助运营商优化集成部署成本，简化多厂商协作流程，实现业务快速上线。NFV-ITI成员将通过全力协同合作，解决各种网络互通场景下的多厂商互通难题，加速云化网络商用步伐。

NFV能够在电信网络运营商规模推广，必须解决一个关键问题：保证互操作性，以便运营商能确信自己现网已商用的或分层新采购的各厂家的产品及方案能顺利集成。NFV-ITI主要致力于制定和推广NFV互通测试的基本原则，满足客户不同互通场景需求。NFVI-ITI各成员间相互提供各自NFV产品在特定客户组合场景下的互通测试与互通支持；并制定和推广不同成员NFV产品间互通测试的基本原则，包括互通测试用例、测试标准、测试流程、测试方法、以及测试工具。这将有力促进NFV在运营商落地最后一公里的打通。

基于ETSI NFV ISG的标准架构，华为将NFV各层解耦，提供NFV基础架构即NFVI解决方案。华为FusionCloud NFVI解决方案基于OpenStack增强以满足商用解决方案在性能、可靠性、自动化等方面的需求，为上层的多厂商VNF提供标准OpenStack API支持多厂商的业务编排。

华为一直秉承“共建生态系统，实现共赢”的理念。2015年华为就在中国西安建立NFV开放实验室，用于多厂商支持及预集成验证，与合作伙伴联合创新，联合方案开发等。除西安，还在上海、美国Santa Clara以及德国慕尼黑建有开放实验室。截止2016第三季度，在NFV领域累计完成与第三方的互联互通测试55个，SDN领域累计完成与第三方互联互通测试33个。随着NFV-ITI联盟的成立，这些实验室将有效承接联盟成员的产品间互联互通测试，通过建立运营商现网的镜像环境等方式解决与运营商现网对接互通的实际难题。各VNF开发商，可通过华为NFV开放实验室官网http://nfvopenlab.huawei.com/index.html 的合作伙伴计划栏目开展与华为的合作。

华为期待NFV领域更多产业伙伴加入NFV-ITI，携手共赢，共同推进NFV在运营商顺利商用。