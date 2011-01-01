报表如何敏捷？华为eSight敏捷报表回答您

大数据的到来，催生了“数据化管理、数据化运营、数据化决策”的管理理念。随着企业规模的扩大和运营数据的增长，决策者对数据分析的要求越来越高，报表面临的数据分析量也越来越大。

ZD至顶网网络频道 12月28日 综合消息：大数据的到来，催生了“数据化管理、数据化运营、数据化决策”的管理理念。随着企业规模的扩大和运营数据的增长，决策者对数据分析的要求越来越高，报表面临的数据分析量也越来越大，很多企业有专人负责报表制作，而这些穿梭在各部门之间收集数据的“表哥”们加班加点已成为家常便饭，但大家努力的效果呢？

我们走访了很多企业，绝大多数企业决策者表示：报上来一叠报表，一般只看其中一两张。企业面临的普遍问题是：如何快速充分理解数据库中分散、独立存在的各种抽象数据，并且从海量数据中获得能够真正反映企业运营状况的有效信息，从而利用这些信息做出正确的业务经营决策。

辛辛苦苦加班赶报表，结果并没有什么用，那么如何解决这个问题？

华为推出的eSight敏捷报表提供专业的智能报表服务，支持数据集成、报表展现、仪表盘监控、自助式数据分析、周期报表及邮件通知能力，同时支持手机端移动化体验，它从数据集成、数据分析和数据展现三个层面为用户提供专业的商业智能服务：

数据集成：通过抽取、转换和加载，充分理解和利用数据库中的各种抽象数据，快速将海量数据以所需的格式集成进数据仓库中；

数据分析：通过定义的数据模型、业务模型和报表模板，对存储在产品数据源中的海量数据进行分析，将最新的业务数据按照定义进行计算填充，为数据展示做准备；

数据展现：支持以OLAP报表、仪表盘报表的形式展现业务数据，帮助用户快速理解业务数据、进行指标监控预警和问题原因分析。

看到这，可能大家都会有疑问，它相比传统报表到底有什么差别，下面我们从多个层面来对比华为eSight敏捷报表与传统报表：

执行效率

传统报表通常需要10分钟、20分钟甚至是更多的时间完成一次报表数据的查询，此时用户如果需要进行实时业务监控，对于传统报表来说，显然是无法支撑完成的。

而eSight敏捷报表采用预汇聚和热点缓存技术，针对热点数据和海量数据进行预汇总或多级缓存，实现秒级查询，无需购买昂贵的外购件，低成本实现高性能。

易用性

传统报表平台操作复杂，使用门槛高，需要另外花费人力财力对使用人员进行培训才能上手应用；eSight敏捷报表提供零学习成本的拖拽式报表制作方式，快速实现复杂格式的报表，也解放了数据部门的双手，让数据部门专注于更加复杂的分析或者挖掘。同时还支持场景化呈现，通过预置的面向典型行业场景的报表，一键选择即可快速浏览相关业务数据的报表展现，并可以灵活选择不同的展现形式。

展示效果

传统报表无法实时切换，展示效果单一；eSight敏捷报表支持通过仪表盘向企业展示度量信息和关键业务指标（KPI）现状的数据虚拟化工具，适用于业务KPI监控、数据对比和关联分析的场景。可自定义界面布局，实时刷新仪表盘中数据，当仪表盘中各组件间的数据存在依赖关系时，用户可以通过联动功能关联各组件中的内容，方便灵活地进行全面的报表数据分析。同时具有良好的开放性，支持在仪表盘中导入已创建好的敏捷报表，以便在同一个界面上同时分析多个报表的数据。

数据分析能力

传统报表中想要进行TOPN排序和数据比对，需要借助excel，操作复杂；eSight敏捷报表支持排序、分类汇总、TOPN过滤等分析能力，同时支持从不同的角度查看数据，运用同步、环比、维度旋转等操作用于业务趋势分析，快速灵活的自助分析数据，且系统会以邮件或短信的方式推送关键信息，省心省力。

移动化体验

在企业不断发展过程中，移动化的需求越来越强，传统报表无法满足随时随地报表分析的需求；而如今在eSight Mobile的敏捷报表上简单拖拽可任意定制报表，基于丰富的展现形式，在手机上可便捷预览和深度分析报表详情，随时随地查询企业数据。

开放互联

相比于传统报表不具备开放性，eSight敏捷报表支持独立部署为数据分析平台，通过标准化模板，支持对接不同类型业务数据，如企业资源计划、供应链管理、客户关系管理等，帮助企业快速洞察业务数据变化趋势，决策业务调整和转型。

目前华为eSight敏捷报表已在中石化、敦煌智慧城市、中国烟草、厦门大学等众多不同行业项目中广泛应用。相信未来几年的趋势是越来越多的企业在数据报表的基础上，会进入数据分析与挖掘的领域，华为eSight敏捷报表可帮助您做出最佳决策，让信息快速转变为价值。