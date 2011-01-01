落地“互联网+税务” 四川开启“云”税新时代

四川省国家税务局推行“互联网+税务”的办税模式，通过云计算资源平台，将实体办税业务迁移至云端，让民众从此可以轻松办税，再也不用担心繁琐的办税流程。

ZD至顶网网络频道 12月28日 综合消息：一趟一趟来回跑浪费时间？资料总是带不齐懊恼不已？外面寒风凛冽还得出门办税？现在这些都不用发愁啦！四川省国家税务局推行“互联网+税务”的办税模式，通过云计算资源平台，将实体办税业务迁移至云端，让民众从此可以轻松办税，再也不用担心繁琐的办税流程。足不出户，即可体验税收政策实时查询、在线交流，网上预约等“零距离”纳税服务。

云计算资源平台的建设自然离不开先进的技术支撑。作为全球新IT解决方案领导者，新华三集团凭借在云计算领域多年经验积累和先进产品技术，成功助力此项目的落地实施，为探索新形势下税务云平台建设提供了重要参考价值，也让纳税人享受到方便快捷、智能化的服务体验。

四川，一个富饶美丽的西南大省，素有“天府之国”的美誉。这里，历史悠久、资源富集、山川秀美、人杰地灵，历史文化璀璨，自然人文资源得到发展的同时，惠民便民的民生服务同样不能落后。为响应国家税务总局《“互联网+税务”行动计划》提出的推动税收现代化建设，满足纳税人和税收管理不断增长的互联网应用需求，四川省国家税务局积极强化与互联网、云计算、大数据的广泛对接和深度融合，打造适应“互联网+税务”发展需要的云平台，积极推进涉税事项网上办理，让便捷的税务服务惠及民生。

经过对云计算的技术、产品、建设模式进行广泛的调研、考察与分析，四川省国家税务局最终选择新华三集团以云计算、新网络、大安全为基石所提供的“云网安”融合解决方案，通过部署H3Cloud OS云管理平台，机架式服务器、BSM、ONEStor分布式存储等云产品、SDN控制器、M9000、负载均衡、运维审计等全套软硬件产品，构建便捷、安全、可靠、易用的私有云环境。

基于新华三云计算、列存储、大规模并行处理、Hadoop技术，在整合现有计算存储资源基础上，四川省国税局在建设云计算平台的同时，还形成了配套的管理机制，实现云平台资源科学配置和按需分配，极大推动税制改革、提升征管质效和优化纳税服务。

四川省国税局采用新华三集团云网安融合解决方案，成功构建了云计算平台，实现省级集中业务系统向云平台上迁移，方便更多纳税人足不出户即可办理业务；同时，通过安全可靠云安全体系，四川省国税局完善了同城异址数据灾备系统，并积极探索云计算平台服务支撑技术，强化数据资源分析处理和应用，推动信息共享和业务协同，让普通民众享受到“互联网+税务”带来的便利。

此次新华三集团成功中标四川省国家国税局云计算资源平台，不仅体现了新华三在云计算、新网络、大安全的领先优势，更展现了新华三新IT技术能力。借助新IT技术，新华三将帮助更多税务单位构建云平台、实现高效管理，开拓更广阔的市场，落地互联网+税务政策，便利民众，推动新经济建设发展。