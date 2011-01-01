锐捷网络携手掌慧纵盈 “三轮驱动”建设新智慧机场

12月20日，全国民航信息化建设与网络安全发展高峰会在广州举办，大会上，锐捷网络与掌慧纵盈签署战略合作协议，双方将基于航空场景化创新，一同打造新一代“智慧机场”解决方案，为新智慧机场建设树立起最佳标杆。

12月20日，全国民航信息化建设与网络安全发展高峰会在广州举办，中国民航信息技术科研基地、广东机场、北京首都国际机场、锐捷网络、北京掌慧纵盈科技股份有限公司等相关企事业代表出席会议。大会上，锐捷网络与掌慧纵盈签署战略合作协议，双方将基于航空场景化创新，一同打造新一代“智慧机场”解决方案，通过互联网思维融合现代机场产业，借助“互联网+大数据+机场”三轮驱动，为新智慧机场建设树立起最佳标杆。

（图：全国民航信息化建设与网络安全发展高峰会现场）

交通运输部今年三月发布的《2015年全国机场生产统计公报》显示，2015年我国机场旅客吞吐量91477.3万人次，飞机起降856.6万架次。管理如此巨大吞吐量的机场，面临的是安全、效率、服务的三重考验。为此，民航总局在“十三五”期间决定加快民航信息化、智能化与网络化建设。然而，不久前国际民航Sytrax ACI 评测机构对全国机场考察的结果却差强人意，目前在中国能给旅客提供稳定可靠、体验良好的机场无线网络寥寥无几。

（图：锐捷网络机场行业总监陈一刚与掌慧纵盈副总裁黄雷签署战略合作协议）

战略签约仪式上，锐捷网络机场行业总监陈一刚结合上述现状，介绍了双方合作模式的着力点与价值点。陈一刚表示：掌慧纵盈是全国唯一同时运营机场、高铁站和医院的无线网络服务商，从09年至今，其服务覆盖了包括北京首都国际机场、广州白云国际机场等20家省会城市机场。同时，掌慧纵盈还作为支付宝聚合商圈的运营商，全面升级了旅客出行的数据服务体验。在以服务为中心，打造“互联网+”出行新模式的共同愿景下，双方将努力推进我国智慧机场的建设改进与运营模式升级。

掌慧纵盈副总裁黄雷表示：实现“互联网+大数据+机场”三轮驱动，能够为旅客出行带来更多便捷。而要实现全过程、立体式的体验，将运经营服务资源挖掘出新价值，就离不开安全可靠、功能丰富的网络支撑。作为数据通信解决方案领导品牌的锐捷网络，和掌慧纵盈此次的联合战略行动，将为机场用户提供专业的场景化无线解决方案，满足现代机场的旅客高品质体验、有效通过国际民航组织的测试要求。

据介绍，锐捷网络和掌慧纵盈通过此前的合作，已经具备了良好的互信基础，其产品和解决方案在广州白云国际机场、宁夏国际机场、南昌昌北国际机场、太原武宿国际机场、新疆乌鲁木齐国际机场等均得到成功应用。相信未来，两大企业的强强联手，一定能为智慧机场的建设与运营带来更多精彩。