企业财税服务，简单是一种能力

2016年12月28日，互联网财税服务提供商“慧算账”在京举行了主题为“简单你的财税”的战略融资发布会，对外正式公布2016年慧算账获两轮融资，总计1.5亿元人民币的融资额，这可能是2016年资本寒冬的最后一丝暖意了。

2016年12月28日，互联网财税服务提供商“慧算账”在京举行了主题为“简单你的财税”的战略融资发布会，对外正式公布2016年慧算账获两轮融资，总计1.5亿元人民币的融资额，这可能是2016年资本寒冬的最后一丝暖意了。

互联网发展到今天已经不再是一个独立的行业，它是工具，提高效率降低成本；也是渠道，让服务方便的交换。从这一角度出发，慧算账“简单”理念的提出似乎更符合互联网本质的未来，通过技术开发迭代让工具更具生产力；通过优化渠道，让信息流通更便捷。

那么互联网作为渠道，无论承载的是信息的流通，还是服务的交互，都是环节越少越好，流程越短越好，说到底还是两个字“简单”。慧算账的简单是通过企业财务数据模型的构建，及时发现你的经营、管理漏洞，并实现风险预案的时时交互，这是真正意义的简单，简单你的经营，管理和风险控制，这是简单的高级。

互联网赛程已进入下半场，人口红利没了，流量红利也正消失殆尽，广度做完了，那就拼深度。有人说深度就是服务，有人说深度就是用户，我认为深度应该是“交互”，在交互中获取用户，在交互中实现更优的服务。那企业如何在“交互”中走出自己的路，除了“简单”可能别无他法，越复杂信息流通越困难，越复杂服务的交互越费劲，越复杂用户体验就越差。所以从更高层面来看，“简单”其实就是一种能力，互联网时代不可或缺的能力，化繁为简，拨云见日。

定位在简单你的财税，说明慧算账已经具备了使之简单的能力，通过财务服务数据直达企业经营核心，进而设计出符合企业发展阶段的财务战略，指导企业的经营、管理及风险管控。老板可能还没意识到企业的潜在经营风险，预警方案就已经实现了时时交互。这种能力再具体一点，就是我们通常所说的核心竞争力，往往一个企业核心竞争力的形成都不是一个惊天动地的过程，而是在你不知不觉间拉开的距离，时间久了，就会慢慢形成壁垒，壁垒越来越高，当你望尘莫及时，你会发现独角兽来了。慧算账还不是独角兽，但它已经走在变成独角兽的路上，只是你可能还没感觉到。

表面上看，“简单你的财税”只是慧算账的企业使命，而实际上这正是慧算账的核心能力，这种能力已经可以用一个简单的公式来量化，就是：互联网+ = 简单+。你可能不赞同，但这是趋势。1.5亿的融资，2016年寒冬的最后一丝暖意，折射出的是资本与用户的认可，当下社会，认可就是价值。